Dan Negru, revoltat de cum a ajuns cea mai veche stațiune balneară din România: Uite! E praf! - Video

Este vorba despre Băile Herculane. Aflat în Herculane, prezentatorul TV a filmat cum arată cea mai veche staţiune balneară din România. Clipul a fost postat pe pagina sa de Facebook, devenind viral. Comentariile internauților nu au întârziat să apară.

"E o "performanță" să distrugi ce au construit două imperii (imperiul Roman și cel Austro-Ungar) in două mii de ani. Noi am facut-o praf in cătiva ani...Herculane 2022", a scris Dan Negru, pe pagina sa de Facebook.

„Atunci când am drum, mă opresc la Herculane. Îmi place mult staţiunea asta. Ăsta-i centrul staţiunii. Două imperii au construit Herculane: Romanii şi Austro-Ungarii. A ajuns pe mâna noastră! Uite! E praf! E cu accesul interzis. Totul e ruină. Vara lui 2022, dar aşa e de mult. Aristocraţia română venea pe aici, senatorii romani veneau la Herculane, apoi Imperiul Austro-Ungar. Franz Iosef, împăratul, spunea că e cea mai frumoasă staţiune din Europa. Uite ce-a ajuns! Şi cântă un nene a jale. Gol totul. Şi vizavi de ruina asta, de nenorocirea asta, l-au pus pe Eminescu. De la „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”...ăştia suntem!”, a spus Dan Negru, în video.





Amintim faptul că pe în luna mai 2022, un număr de 35 de inculpaţi, între care se regăsesc acţionari şi persoane cu funcţii de conducere ai unei firme, un fost deputat, un avocat, dar şi un executor judecătoresc, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Caraş-Severin fiind învinuiţi, între altele, de constituirea unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave, într-un dosar ce face referire la procedura de privatizare a staţiunii Băile Herculane.



Prejudiciul cauzat prin activitatea grupului infracţional depăşeşte 123,32 milioane lei, procurorii DIICOT Caraş-Severin instituind măsuri asiguratorii asupra a 146 de imobile - terenuri, apartamente şi construcţii.



"Prin rechizitoriul din data de 12.05.2022, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş-Severin au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 35 inculpaţi (cetăţeni români, parte dintre aceştia având calităţile de acţionar, administrator, preşedinte consiliu de administraţie, director general, director economic, director executiv, director comercial, avocat, executor judecătoresc, evaluator imobiliar, administrator judiciar, lichidator judiciar, director executiv şi consilier juridic ai Agenţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, deputat la momentul comiterii faptelor), pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, înşelăciune, abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, sustragere de sub sechestru, violare de domiciliu, distrugere, şantaj, divulgarea informaţiilor secret de serviciu sau nepublice şi fals în declaraţii", se arată într-un comunicat al DIICOT Caraş-Severin.



În cauză s-a reţinut faptul că, în perioada 2007 - 2016, a fost constituit şi a acţionat un grup infracţional organizat cu scopul de a decapitaliza o societate comercială din oraşul Băile Herculane, prin scoaterea activelor sau a bunurilor din patrimoniul acesteia în dauna creditorilor reali şi, totodată, însuşirea în folosul membrilor grupului a sumelor de bani obţinute.



Societatea din Băile Herculane deţinea în anul 2001, dată la care a fost privatizată, aproximativ 50 de imobile în staţiune, între care cele mai importante hoteluri, restaurante şi ştranduri termale din staţiune. De asemenea, aceasta deţinea licenţă de exploatare a apelor termale, fiind singurul furnizor pentru celelalte hoteluri şi pensiuni funcţionale din staţiune.



Începând cu anul 2001, această societate a fost supusă unor proceduri prealabile de privatizare, context în care, două persoane potente financiar, care deţineau sau controlau societăţi comerciale importante, au fost interesate de aceste proceduri.



Privatizarea societăţii comerciale a avut loc la data de 28 august 2001, când a fost cumpărat pachetul majoritar de 40,92% de către o societate comercială controlată de către unul dintre inculpaţi care, la data respectivă, deţinea 68% din acţiuni.



"Pentru achitarea preţului pachetul majoritar de acţiuni obţinut în cadrul procedurii de privatizare au fost folosite sume de bani care proveneau din afaceri cu statul. Astfel, acelaşi inculpat, prin intermediul aceleiaşi societăţi comerciale, a negociat în luna iulie 2001 cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale o formă de împrumut, concretizat în acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a cantităţii de 5.487.590 kilograme de zahăr cristal, ce constituia stoc de rezervă de stat, către societatea controlată de inculpat, cu drept de vânzare, dar şi cu obligaţia acesteia din urmă de a reconstitui stocul pe cheltuiala sa în termen de 180 de zile. În luna august, din banii obţinuţi din vânzarea zahărului ce constituia stoc de rezervă de stat, societatea comercială controlată de inculpat a plătit prima tranşă pentru cumpărarea societăţii comerciale din Băile Herculane - banii folosiţi au provenit astfel de la bugetul de stat, prin acordarea împrumutului de către Rezervele de stat", precizează DIICOT Caraş-Severin.



Ulterior stocul de zahăr nu a mai fost refăcut şi împrumutul nu a fost restituit, creându-se în această modalitate un prejudiciu în valoare de 43,28 milioane lei, ce reprezintă contravaloarea zahărului care nu a fost înlocuit.



Întrucât în luna martie 2008, societatea comercială controlată de inculpat a intrat în insolvenţă, acesta a dezvoltat un nou mecanism în vederea sustragerii activelor acestei din urmă societăţi, respectiv prin folosirea procedurii executării silite.



În acest scop, inculpatul a racolat în grup persoane din firmă, rude ale acestuia, pe care le-a promovat în funcţii importante, precum şi alte persoane fizice cu potenţial financiar.



Începând cu anul 2008, societatea comercială din Băile Herculane a contractat împrumuturi de la mai multe persoane fizice, printre care fiul directorului general, soţia directorului economic şi contabila societăţii, în baza unor contracte de împrumut de sume relativ mici cu dobânzi anuale mult mai mari decât dobânda legală, contracte care constituiau titluri executorii.



"Împrumuturile obţinute de la persoanele fizice au fost garantate cu bunurile societăţii, în lipsa unei hotărâri a Adunării Generale a Acţionarilor valabilă (condiţie necesară conform actului constitutiv şi Legii nr. 31/1990). Aceste împrumuturi nu fost restituite de societatea comercială în termenele foarte scurte stabilite în contracte, fapt ce a condus la executarea prin intermediul executorilor judecătoreşti a unor imobile aparţinând societăţii comerciale din Băile Herculane. În această modalitate, au fost scoase din patrimoniul societăţii 22 de imobile şi două licenţe privind exploatarea apelor termominerale, acestea fiind însuşite de membrii grupului infracţional organizat", arată procurorii DIICOT.



De asemenea, sumele de bani, cu care societatea era împrumutată de către persoanele fizice membre ale grupului infracţional organizat, intrau în conturile societăţii pentru o scurtă perioadă de timp, fiind retrase ulterior sub formă de drepturi salariale.



Salariaţii societăţii comerciale, care încasau sumele de bani, erau rude ale liderului grupului infracţional organizat, fictiv remunerate cu sume mari de bani, fără ca, în realitate, să desfăşoare o activitate în societate.



Profitând de faptul că la data de 4 aprilie 2016 liderul grupului infracţional organizat şi o parte dintre membrii acestuia, respectiv conducerea societăţii comerciale din Băile Herculane, lichidatori judiciari şi angajaţi ai rezervelor de stat, au fost arestaţi, al doilea inculpat şi-a asumat poziţia de lider, coordonând în continuare activitatea grupului infracţional. În acest scop, acesta a atras noi membri, fără a căror contribuţie, activitatea era imposibilă - lichidator judiciar, practician în insolvenţă şi executor judecătoresc.



"Astfel, acesta a folosit două acorduri fictive încheiate cu societatea comercială din Băile Herculane în perioada post privatizare (în urma eşecului celui de-al doilea inculpat de a achiziţiona pachetului majoritar de acţiuni, acţiune reuşită de primul inculpat), în scopul căpuşării acesteia. Prin punerea în executare a acordurilor fictive, inculpatul a scos de sub sechestru instituit de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism bunurile imobile care aparţineau societăţii comerciale şi care fuseseră scoase din patrimoniul acesteia în urma activităţii infracţionale desfăşurate de primul lider al grupului infracţional organizat anterior şi membrii grupului racolaţi de acesta", se mai arată în comunicatul DIICOT Caraş-Severin.



Procurorii precizează că, în cauză, s-a dispus trimiterea în judecată şi în ceea ce priveşte decapitalizarea de către o parte a membrilor grupului infracţional a unei societăţi comerciale în al cărui patrimoniu se afla un aeroport situat în municipiul Caransebeş.



"S-a reţinut că, prin utilizarea unor proceduri ilicite şi prin intermediul aceleiaşi societăţi comerciale utilizată în procedura privatizării societăţii din Băile Herculane, aceştia au obţinut controlul asupra consiliului de administraţie - prin numirea în cadrul acestuia a surorii unuia dintre inculpaţi şi a unui inculpat având calitatea de avocat. Odată obţinut controlul asupra consiliului de administraţie, inculpaţii au înstrăinat acţiunile şi terenurile acestei societăţi", susţine DIICOT.



Prin activitatea infracţională a grupului a fost cauzat un prejudiciu în cuantum de 123.325.726 lei Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, Primăriei Băile Herculane, RAPPS, Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune SA, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi altor cinci societăţi comerciale, fiind instituire măsuri asiguratorii asupra a 146 de imobile - terenuri, apartamente şi construcţii. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Curţii de Apel Timişoara, scrie Agerpres.

