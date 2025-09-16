Dan Negru aplaudă ziua liberă pentru elevi de Sfântul Iosif: „Excelentă inițiativa Inspectoratului Școlar Timiș”

Prezentatorul TV Dan Negru a felicitat Inspectoratul Școlar Timiș pentru decizia de a oferi elevilor o zi liberă cu ocazia sărbătorii Sfântului Iosif de la Partoș, ocrotitorul Banatului. Vedeta a subliniat importanța cunoașterii valorilor religioase și a comparat tradiția locală cu practicile similare din alte regiuni ale României.

Inspectoratul Școlar Timiș a decis ca luni să fie zi liberă pentru elevi, marcând sărbătoarea Sfântului Iosif de la Partoș, considerat ocrotitorul Banatului. Decizia a adus sute de elevi, însoțiți de profesori, la racla Sfântului de la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Dan Negru a lăudat această inițiativă, considerând-o un exemplu de respect pentru tradițiile și valorile spirituale locale. „Excelentă inițiativa Inspectoratului Școlar Timiș de a oferi ieri zi liberă copiilor, cu ocazia sărbătorii Sfântului Iosif de la Partoș, ocrotitorul Banatului. Sute de elevi au fost la racla Sfântului de la Catedrală, însoțiți de profesori. La fel procedează și Iașiul, în octombrie, de Sfânta Parascheva”, a scris prezentatorul pe Facebook.



„Religia este un spor de cunoaștere”

În mesajul său, Dan Negru a insistat asupra rolului pe care religia îl are în educație și cultură. „Religia este un spor de cunoaștere! Să trăiești într-o Europă creștină, clădită pe valori creștine, și să nu știi nimic despre istoria religiei e o formă de prostie fudulă”, a subliniat acesta.

El a transmis și un mesaj părinților care s-au declarat nemulțumiți de ziua liberă, amintind că filosofia creștină poate fi la fel de frumoasă ca alte sisteme de gândire: „Părinților ofensați de ziua liberă de ieri le-aș spune că filosofia creștină este la fel de frumoasă ca cea budistă, pe care o distribuiți cu atâta zel pe rețelele sociale. Opozanții religiei de la noi nu se împacă cu credința noastră, dar share-uiesc orice vorbă spusă de vreun guru străin.”



Lecția transmisă prin cuvintele Părintelui Cleopa

Pentru a-și susține argumentul, Dan Negru a ales să încheie postarea cu un citat al Părintelui Cleopa, care vorbește despre fragilitatea vieții și valoarea iubirii:

Viața noastră e un vis scurt și trecător și tot ce luăm cu noi când plecăm e ce avem în inimă. De asta e mai valoroasă inima cu iubire decât mintea cu cunoștințe...

Mesajul prezentatorului a strâns numeroase reacții pe rețelele sociale, fiind apreciat de cei care văd în religie nu doar o tradiție, ci și o resursă de cunoaștere și de echilibru spiritual.

