Curse cu tauri în India. Un om a murit, iar 80 au fost răniți / video

Un om a murit, iar 80 au fost răniţi în urma unei curse cu tauri organizată în statul indian Tamil Nadu. Victima este un adolescent care urmărea cursa din tribune.

Pentru ca taurii să devină agresivi, înainte de cursă le este dat să consume alcool. Ulterior, zeci de tineri încearcă să-l prindă de coarne. Anual, în cadrul evenimentului sunt înregistrate numeroase victime. Localnicii însă nu vor să renunţe la curse întrucât acestea fac parte din cultura lor.

„Astfel de evenimente se desfăşoară de secole. La ele participau strămoşii noştri. Eu am acum vârsta de 50 de ani şi am urmărit aceste curse încă de când eram copil.”, a precizat unul dintre cei prezenți.

Participanţii primesc diverse premii, printre care maşini, motociclete, televizoare sau monede din aur, potrivit Publika

Un vițel cu 3 ochi și 4 nări s-a născut în India. Localnicii cred că e o reîncarnare a Zeului Shiva

Nașterea unui vițel cu trei ochi și patru nări a stârnit frenezie printre locuitorii satului Chhattisgarh din districtul Rajnandgaon din India, care cred că este vorba despre o reîncarnare a zeului hindus Shiva.

Mai mulți oameni din satele din apropiere au venit pentru a se închina vițelului și au adus drept ofrandă bețișoare de tămâie, nuci de cocos și bani, potrivit obiceiurilor locale. Animalul s-a născut pe 14 ianuarie, notează Daily Star.

Momentul nașterii vițelului nu ar fi o coincidență, ci ar avea o semnificație religioasă pentru că exact atunci a început festivalul hindus al recoltării, Makar Sankranti.

"Nu am văzut niciodată o ființă cu trei ochi. Numai Zeul Shiva a avut-o. Este un miracol divin. O întrupare a Domnului însuși.", a declarat un localnic pentru agenția de știri indiană ANI.

Proprietarul animalului, Neeraj Chandel, a dezvăluit că animalul pare să fie într-o stare bună, conform examinării medicale. "Noi credeam că vițelul este rănit la cap. Dar când am verificat cu o torță, am fost surprinși. Nasul are și patru găuri, în loc de două. De asemenea, coada pare a fi împletită.", a precizat bărbatul (vezi imaginile AICI).

