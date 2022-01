Un vițel cu 3 ochi și 4 nări s-a născut în India. Localnicii cred că e o reîncarnare a Zeului Shiva / Video

Nașterea unui vițel cu trei ochi și patru nări a stârnit frenezie printre locuitorii satului Chhattisgarh din districtul Rajnandgaon din India, care cred că este vorba despre o reîncarnare a zeului hindus Shiva.

Mai mulți oameni din satele din apropiere au venit pentru a se închina vițelului și au adus drept ofrandă bețișoare de tămâie, nuci de cocos și bani, potrivit obiceiurilor locale. Animalul s-a născut pe 14 ianuarie, notează Daily Star.

Momentul nașterii vițelului nu ar fi o coincidență, ci ar avea o semnificație religioasă pentru că exact atunci a început festivalul hindus al recoltării, Makar Sankranti.

"Nu am văzut niciodată o ființă cu trei ochi. Numai Zeul Shiva a avut-o. Este un miracol divin. O întrupare a Domnului însuși.", a declarat un localnic pentru agenția de știri indiană ANI.

Proprietarul animalului, Neeraj Chandel, a dezvăluit că animalul pare să fie într-o stare bună, conform examinării medicale. "Noi credeam că vițelul este rănit la cap. Dar când am verificat cu o torță, am fost surprinși. Nasul are și patru găuri, în loc de două. De asemenea, coada pare a fi împletită.", a precizat bărbatul.

Medicul veterinar Kamlesh Chaudhary a atras atenția asupra faptului că aceste evenimente se produc din cauza dezvoltării anormale a embrionului și nu ar trebui considerate "miraculoase".

O replică a Taj Mahal-ului, simbol universal al iubirii eterne, a fost ridicată de un indian la Burhanpur, în centrul Indiei, în semn de dragoste faţă de soţie, dar şi de pace pentru ţara sa.

„Vrem să transmitem un mesaj de pace şi armonie religioasă”, a declarat el, potrivit Digi24. „Există multă ură în jurul nostru”, a continuat el, însă „dragostea rezolvă toate problemele din viaţă, iar Taj Mahal este un simbol al acesteia”.

Capodoperă arhitecturală a artei indo-islamice şi principală atracţie turistică a ţării, a fost construită la Agra, în secolul al XVII-lea, la iniţiativa împăratului mogul Shah Jahan, după moartea soţiei sale favorite, Mumtaz. Soţia lui Anand Prakash Chouksey, în schimb, este în viaţă şi şi-a putut da cu părerea despre construcţia monumentului, cu o treime mai mic decât Taj Mahal, situat la 800 kilometri distanţă.

