€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Economie

 
Data actualizării: 13:40 25 Sep 2025 | Data publicării: 13:36 25 Sep 2025

Curs valutar BNR 25 septembrie 2025. Câți lei costă azi 1 euro

Autor: Andrei Itu
adrian-negrescu-bani-bnr_80340400 Foto: Agerpres
 

Curs valutar BNR, joi, 25 septembrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de joi 25 septembrie 2025.

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0754 lei, în scădere cu 0,30 bani (-0,05%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0784 de lei.

Pe de altă parte, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3210 lei, mai mult cu 0,48 bani (+0,11%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3162 lei.

Curs valutar BNR 25 septembrie 2025


Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4306 lei, în scădere cu 0,46 de bani (-0,08%), faţă de 5,4352 lei, cotaţia anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 522,2141 lei, de la 522,8926 lei, în şedinţa precedentă.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR, joi, 25 septembrie 2025. MONEDA SIMBOL RON


1 Euro EUR 5,0754
1 Dolar american USD 4,3210
1 Dolar australian AUD 2,8511


1 Leva bulgărească BGN 2,5951
1 Dolar canadian CAD 3,1106 

1 Franc elveţian CHF 5,4306
1 Coroană cehă CZK 0,2090


1 Coroană daneză DKK 0,6800
1 Liră egipteană EGP 0,0897
1 Liră sterlină GBP 5,8121
100 Forinţi maghiari HUF 1,2996
100 Yeni japonezi JPY 2,9045
1 Leu moldovenesc MDL 0,2586
1 Coroană norvegiană NOK 0,4345


1 Zlot polonez PLN 1,1911
1 Rublă rusească RUB 0,0516
1 Coroană suedeză SEK 0,4599
1 Liră turcească TRY 0,1039
1 Rand sud-african ZAR 0,2497
1 Real brazilian BRL 0,8108
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6066
1 Rupie indiană INR 0,0487


100 Woni sud-coreeni KRW 0,3083
1 Peso mexican MXN 0,2346
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5169
1 Dinar sârbesc RSD 0,0433
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1041
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1764
1 Baht thailandez THB 0,1345
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5556


1 Shekel israelian ILS 1,2901
100 Rupii indoneziene IDR 0,0258
1 Peso filipinez PHP 0,0745
100 Coroane islandeze ISK 3,5692
1 Ringgi malaysian MYR 1,0262
1 Dolar singaporez SGD 3,3543
1 Gram de aur XAU 522,2141
1 DST XDR 5,9227

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

curs valutar bnr
25 septembrie 2025
bnr
leu
euo
dolar american
franc elvetian
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Polițiștii maghiari, captură de 4,4 kg de marijuana într-un microbuz românesc
Publicat acum 20 minute
Proiect crucial pentru tinerii stagiari. Propunerile Georgianei Teodorescu, la vot în plenul Parlamentului European
Publicat acum 31 minute
Noi modificări în Legea Sănătății: Serviciile farmaceutice și vaccinarea în farmacii, integrate oficial
Publicat acum 45 minute
Momentul când Zelenski este dispus să plece din fruntea Ucrainei
Publicat acum 50 minute
Urgențe ginecologice și sarcina cu risc. Dr. Ingrid Gheorghe (SANADOR), la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 16 ore si 16 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close