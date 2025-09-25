Curs valutar BNR 25 septembrie 2025. Câți lei costă azi 1 euro

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0754 lei, în scădere cu 0,30 bani (-0,05%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0784 de lei.



Pe de altă parte, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3210 lei, mai mult cu 0,48 bani (+0,11%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3162 lei.

Curs valutar BNR 25 septembrie 2025



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4306 lei, în scădere cu 0,46 de bani (-0,08%), faţă de 5,4352 lei, cotaţia anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 522,2141 lei, de la 522,8926 lei, în şedinţa precedentă.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR, joi, 25 septembrie 2025. MONEDA SIMBOL RON



1 Euro EUR 5,0754

1 Dolar american USD 4,3210

1 Dolar australian AUD 2,8511



1 Leva bulgărească BGN 2,5951

1 Dolar canadian CAD 3,1106

1 Franc elveţian CHF 5,4306

1 Coroană cehă CZK 0,2090



1 Coroană daneză DKK 0,6800

1 Liră egipteană EGP 0,0897

1 Liră sterlină GBP 5,8121

100 Forinţi maghiari HUF 1,2996

100 Yeni japonezi JPY 2,9045

1 Leu moldovenesc MDL 0,2586

1 Coroană norvegiană NOK 0,4345



1 Zlot polonez PLN 1,1911

1 Rublă rusească RUB 0,0516

1 Coroană suedeză SEK 0,4599

1 Liră turcească TRY 0,1039

1 Rand sud-african ZAR 0,2497

1 Real brazilian BRL 0,8108

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6066

1 Rupie indiană INR 0,0487



100 Woni sud-coreeni KRW 0,3083

1 Peso mexican MXN 0,2346

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5169

1 Dinar sârbesc RSD 0,0433

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1041

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1764

1 Baht thailandez THB 0,1345

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5556



1 Shekel israelian ILS 1,2901

100 Rupii indoneziene IDR 0,0258

1 Peso filipinez PHP 0,0745

100 Coroane islandeze ISK 3,5692

1 Ringgi malaysian MYR 1,0262

1 Dolar singaporez SGD 3,3543

1 Gram de aur XAU 522,2141

1 DST XDR 5,9227



Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.