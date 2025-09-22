€ 5.0753
Data actualizării: 14:05 22 Sep 2025 | Data publicării: 14:05 22 Sep 2025

Curs valutar BNR 22 septembrie 2025. Cotațiile zilei

Autor: Andrei Itu
escrocherie-bani-gorj_65009600 Foto: Agerpres
 

Curs valutar BNR, luni, 22 septembrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de luni, 22 septembrie 2025.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0753
1 Dolar american USD 4,3117
1 Dolar australian AUD 2,8443
1 Leva bulgărească BGN 2,5950
1 Dolar canadian CAD 3,1238
1 Franc elveţian CHF 5,4267
1 Coroană cehă CZK 0,2092
1 Coroană daneză DKK 0,6800
1 Liră egipteană EGP 0,0894


1 Liră sterlină GBP 5,8203
100 Forinţi maghiari HUF 1,3031
100 Yeni japonezi JPY 2,9157
1 Leu moldovenesc MDL 0,2596
1 Coroană norvegiană NOK 0,4348
1 Zlot polonez PLN 1,1908
1 Rublă rusească RUB 0,0516
1 Coroană suedeză SEK 0,4591
1 Liră turcească TRY 0,1041
1 Rand sud-african ZAR 0,2494


1 Real brazilian BRL 0,8092
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6061
1 Rupie indiană INR 0,0488
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3099
1 Peso mexican MXN 0,2344
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5271
1 Dinar sârbesc RSD 0,0433
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1042


1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1739
1 Baht thailandez THB 0,1356
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5549
1 Shekel israelian ILS 1,2878
100 Rupii indoneziene IDR 0,0260
1 Peso filipinez PHP 0,0757
100 Coroane islandeze ISK 3,5492
1 Ringgi malaysian MYR 1,0254
1 Dolar singaporez SGD 3,3597
1 Gram de aur XAU 516,2887
1 DST XDR 5,9190

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

