CURS BNR 16 februarie 2023. Ce s-ar întâmpla dacă ar lua-o razna cursul de schimb valutar. Isărescu: Singurul impact

Euro este raportat astăzi, în creștere, la 4,9007 lei (+0,0014 lei). Dolarul SUA se află tot pe creștere, ajungând la 4,5758 lei (+0,0047 lei). Francul elvețian a crescut până la 4,9640 lei (+0,0070 lei), iar Lira Sterlină a scăzut la 5,5182 lei (-0,0015 lei).

Gramul de aur este raportat la 270,4025 lei (+0,7711 lei).

Lira turcească se află la 0,2427 lei (+0,0002 lei), iar leva bulgărească la 2,5057 lei (+0,0008 lei).

Toate cotațiile de astăzi sunt valabile pentru toate tranzacțiile din ziua următoare, respectiv 17 februarie 2023.

Și citatul zilei de la BNR:

“After every difficulty, ask yourself two questions: "What did I do right?" and "What would I do differently?"”

(”După orice dificultate, adresează-ți două întrebări: ”Ce am făcut bine?” și ”Ce aș face diferit?””)

Ce ar urma dacă ar lua-o razna cursul de schimb

Dacă cursul de schimb ar fi luat-o razna singurul impact ar fi fost numai în inflaţie mai mare, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, menţionând că teoria se aplică cu mare atenţie.



"Ce rol are cursul de schimb în asemenea situaţii, asemenea rupturi structurale? În ce măsură te poate ajuta cursul de schimb? O discuţie şi teoretică şi practică amplă. Deocamdată dacă cursul de schimb ar fi luat-o razna singurul impact, cred eu, se poate discuta mult pe această temă, singurul impact ar fi fost numai în inflaţie mai mare, nu s-ar fi făcut corecţiile necesare. Nu a fost momentul cu criza din estul României, şi criză majoră, şi cu asemenea deteriorare în raportul de schimb, pentru că au explodat toate preţurile produselor energetice, nu ar fi fost momentul să facem o corecţie prin curs de schimb. Ea trebuie să fie absorbită treptat, să treacă şocul şi pe urmă să vedem în ce măsură putem să absorbim, inclusiv prin mişcarea cursului de schimb", a spus Mugur Isărescu, conform Agerpres.



El a dat ca exemplu situaţia din Ungaria unde lucrurile au scăpat uşor de sub control, are loc o deteriorare masivă a forintului şi o inflaţie mult mai mare, 26%.



"Teoria se aplică cu mare atenţie. Adică deprecierea cursului corectează deficitul comercial şi al balanţei de plăţi în anumite situaţii. În alte situaţii creează un cerc vicios şi eu cred că am făcut bine nu am lăsat cursul să se deprecieze în această perioadă. Ne-au ajutat şi intrările de capital, este adevărat. Până la urmă soldul l-aţi văzut, ne-a crescut rezerva cu câteva miliarde bune de euro. N-am avut o deteriorare a rezervelor", a mai afirmat Mugur Isărescu.



De asemenea, el a menţionat că se observă o îmbunătăţire a primei de risc a României.

