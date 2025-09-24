Cum vor G7 și UE să contracareze dominația Chinei în producția de pământuri rare / Reuters

Pământurile rare sunt elemente metalice dificil de extras, esențiale pentru fabricarea produselor precum telefoanele mobile, automobilele și armele de înaltă tehnologie, scrie Reuters.

China, principalul producător mondial de pământuri rare, a surprins cumpărătorii în aprilie, când a introdus controale la exportul acestor materiale și al magneților asociați, ca represalii pentru taxele vamale impuse de Statele Unite.

După ce constructorii europeni de automobile s-au confruntat cu închideri, China a acceptat să accelereze licențele pentru companiile europene în mai și a „actualizat” mecanismul de export către UE în iulie. Totuși, două luni mai târziu, companiile europene susțin că blocajele tot mai mari la eliberarea licențelor riscă noi pierderi și închideri.

Încercări de asigurare a mineralelor critice

Țările G7, cu excepția Japoniei, depind în mare măsură sau exclusiv de China pentru o gamă largă de materiale, de la magneți din pământuri rare până la metale pentru baterii.

Pentru a aborda acest risc de securitate, liderii G7 au lansat în iunie un Plan de Acțiune pentru Minerale Critice. Echipele tehnice s-au întâlnit la începutul acestei luni în Chicago.

„Miezul conversației a fost dacă să ridicăm nivelul reglementărilor privind investițiile străine în materiale critice pentru a evita ca firmele să se îndrepte către China”, a declarat una dintre surse despre întâlnirea din Chicago, adăugând că există incertitudini cu privire la confruntarea cu Beijingul. La întâlnire a participat și Australia.

„Cealaltă opțiune ar fi restricții geografice, dar țările G7 erau împărțite”, a adăugat sursa. Aceste restricții ar putea include reguli privind conținutul local sau limite la aprovizionarea din anumite țări, precum China, în cadrul licitațiilor publice.

Alte două surse au spus că grupul a discutat un tip de taxă pe carbon sau tarif pentru exporturile chinezești de pământuri rare și metale în cantități mici, bazat pe procentul de energie neregenerabilă folosită în producție.

Sursele au menționat că oficialii luau în considerare stabilirea unui preț minim susținut de subvenții guvernamentale, pe modelul recent introdus de SUA pentru a încuraja producția internă. Australia analizează separat stabilirea unui preț minim pentru a sprijini proiectele cu minerale critice, inclusiv pământuri rare.

Una dintre surse a adăugat că Canada privește favorabil ideea unui preț minim, deși nu s-a angajat încă într-o astfel de măsură. O a patra sursă, un oficial al UE neautorizat să vorbească public pe acest subiect, a declarat că blocul explorează diverse idei, precum prețuri minime, achiziții comune și acorduri reciproce în cadrul G7, dar că nu s-au luat decizii.

În iunie, comisarul UE pentru industrie, Stephane Sejourne, a spus că UE ar trebui să creeze un stoc comun de pământuri rare și materiale strategice, similar cu cele pentru petrol și gaze.

Departamentul canadian pentru resurse naturale nu a răspuns unei solicitări Reuters. Casa Albă nu a oferit un comentariu imediat.