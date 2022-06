Valentina Pelinel, după operația suferită: E cumplit să te duci pe picioare la doctor şi să pleci acasă în scaun cu rotile

“Pe 20 octombrie anul trecut m-am operat la piciorul stâng. În 2013 m-am accidentat la schi. Atât de mult am suferit, că nici nu mai vreau să aud de acest sport. Nu mi-e dor de el şi nici copiii mei nu vreau să facă schi. A fost destul de grea recuperarea. Mi-am rupt atunci ligamentul încrucişat anterior, parţial.

Doctorul mi-a zis că atâta timp cât nu vreau să mai schiez, nu trebuie să mă operez, aşa că am mai trăit liniştită 8 ani şi ceva cu toate sporturile mele, pe care le fac. La un moment dat, m-am apucat cu profa mea de sport să facem karate, că nu le făcusem pe toate şi s-a gândit să mă înveţe şi autoapărare.

Într-o zi, la antrenament, nu ştiu cum am călcat cu piciorul şi am simţit o durere când l-am pus jos şi am zis, l-am rupt! M-am uitat aşa la profa, ea a zis “Nu l-ai rupt!”. Şi din momentul ăla a început să îmi fugă genunchiul. M-am dus la doctor direct, simţeam cum îmi fuge rotula. Altă posibilitatea nu a fost decât operaţia!”, a povestit Pelinel pentru click.ro.

"Am făcut 6 luni de recuperare"

“M-am băgat repede la operaţie, recuperarea a durat 6 luni! Acum sunt bine, chiar foarte bine! Port şi toculeţe, mai groase şi mai mici. Am făcut 6 luni de recuperare ca la carte. 70% contează foarte mult recuperarea. O lună de zile am făcut câte 3 ore pe zi, apoi doar o dată pe zi, timp de 6 luni. Prima lună în cârje a fost groaznică! E cel mai cumplit să te duci pe picioare la doctor, eu, fire sportivă, şi să pleci acasă în scaun cu rotile! Când intri în maşină şi ţi se predau cârjele, partea psihică mi s-a părut cea mai grea!”, a mai adăugat Pelinel pentru Click!

"Nu am regrete legate de cum am ales să-mi trăiesc viața"

Recent, Valentina Pelinel a făcut mai multe declarații sincere despre felul în care a ales să trăiască.

"Am avut dintotdeauna vise și mi-am imaginat cum mi-aș dori să se întâmple lucrurile în viața mea. Sunt o visătoare realistă, dacă se poate spune așa. Ce am constatat însă este că, odată cu vârsta, devii mai iertător, mai matur, mai tolerant. Inevitabil creșterea copiilor m-a făcut mai atentă la ce contează cu adevărat. Am mult mai multă răbdare față de copii și familie, față de cei apropiați. Te focusezi mai bine, îți canalizezi energia spre lucrurile importante, chiar dacă față de exterior poate nu mai găsești aceeași înțelegere", a spus Valentina Pelinel, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Nu am regrete legate de cum am ales să-mi trăiesc viața până acum. Cred că e important să fii împăcat cu ce este, cu ce ai făcut și să lași lucrurile să se întâmple așa cum este ordinea lor firească. Există o forță mai puternică decât noi în univers care are grijă ca nimic să nu fie întâmplător", a mai spus vedeta.

"Cristi și-ar mai dori copii"

"Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de...și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!", a mărturisit Valentina Pelinel pentru click.ro.

"Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori. Nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine, pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsabilitate", a spus vedeta.

