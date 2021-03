Cum să conduci pe zăpadă. Poliţia, cinci lucruri pe care toţi şoferii ar trebui să le ştie

"Ştiaţi că:



- Neadaptarea vitezei la condiţiile de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere?



- Distanţa de frânare creşte pe o suprafaţă umedă?



- Cele mai dificile manevre pe timp de iarna în traficul urban sunt plecarea de pe loc, depăşirea şi oprirea în condiţii de siguranţă?



- Ceaţa, precipitaţiile, albul zăpezii îngreunează vederea, iar oboseala se instalează mai repede?



- Într-o zi în care precipitaţiile sunt abundente, numărul accidentelor creşte considerabil?





Având în vedere prognoza meteo din următoarea perioadă, iminenţa producerii de polei şi a căderilor de zăpadă ce sunt anunţate pentru perioada imediat următoare, ne facem datoria să vă recomandăm:



Înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor.



Adaptaţi permanent viteza la condiţiile de drum (carosabil acoperit cu zăpadă, gheată sau polei);



Circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h, în localităţi, sau 50 km/h în afara lor când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă. Conform prevederilor legale în domeniu reprezintă obligaţie a conducătorului de vehicul.



Folosiţi corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare, cât şi cel de climatizare si dezaburire, pentru a vedea si a putea fi văzuţi in trafic. Reamintim că legislaţia rutieră prevede obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire, în afara localităţilor şi în timpul zilei;



Păstraţi în mers o distanţă suficientă pentru a putea opri in condiţii de siguranţa atunci când condiţiile de deplasare sunt nefavorabile;



Echipaţi autovehiculul cu pneuri corespunzătoare;



Verificaţi periodic acumulatorul acestuia;



Nu bruscaţi comenzile si folosiţi cu preponderenta frâna de motor;



În zilele cu ploi, lapoviţă sau ninsoare, acţionaţi din timp ştergătoarele de parbriz;



Operatorii de transport ce deţin autovehicule cu masă mai mare de 3,5 tone, au obligaţia legală, de a monta pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, pe perioadele şi pe drumurile stabilite.



Nu în ultimul rând, rugăm conducătorii auto începători să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului în condiţii de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distante mari, dată fiind experienţa redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere nedorite.



De asemenea, le reamintim că, dacă au mai puţin de un an de practică, viteza maximă admisă în afara localităţilor este cu 20 km/h mai mică", recomandă poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.