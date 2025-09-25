Cum explică Tusk schimbarea de retorică a lui Trump privind Ucraina

Trump, care de-a lungul ultimilor ani a pus sub semnul întrebării capacitatea Ucrainei de a-și recâștiga granițele pierdute în 2014 și a reluat deseori retorica Kremlinului, a șocat săptămâna aceasta aliații occidentali. După o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU, fostul lider american a transmis un mesaj neașteptat: „Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa inițială. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele. Mult noroc tuturor!”

Mesajul a adus o aparentă undă de optimism în rândul europenilor, iar Bruxelles-ul s-a grăbit să explice schimbarea de ton. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că poziția lui Trump ar fi fost influențată de „contactele regulate cu președinta Ursula von der Leyen”.

Însă Donald Tusk privește altfel lucrurile și avertizează că în spatele acestor afirmații s-ar putea ascunde intenția Washingtonului de a se distanța de implicarea directă în conflict. „Președintele Trump a declarat că Ucraina ar putea, cu sprijinul Uniunii Europene, să-și recâștige întreg teritoriul. Acest optimism surprinzător ascunde o promisiune de reducere a implicării SUA și o transferare a responsabilității pentru încheierea războiului către Europa”, a scris Tusk pe platforma X, subliniind că „Adevărul este mai bun decât iluzia”, potrivit Reuters.

Reacția premierului polonez vine pe fondul schimbărilor bruște de poziție afișate de Trump de-a lungul ultimilor ani. De la declarații în care îl descria pe Vladimir Putin drept „absolut NEBUN” până la momente de apropiere, precum întâlnirea de la summitul din Alaska, fostul lider american a transmis constant semnale contradictorii. Suspendarea și apoi reluarea livrărilor de armament către Kiev au întărit impresia că politica SUA rămâne imprevizibilă, iar incertitudinea planează asupra viitorului sprijinului transatlantic.

Chiar dacă declarațiile de marți ale lui Trump au adus un oarecare entuziasm, mulți observatori se tem că ele ar putea marca începutul unei replieri strategice a Statelor Unite și o presiune mai mare asupra Europei. Suspiciunile au fost întărite și de avertismentul lui Tusk, dar și de reacțiile diferite din politica poloneză. Președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a salutat mesajul lui Trump, catalogându-l drept „grozav”. Deși amândoi susțin sprijinirea Ucrainei, viziunile lor diferă fundamental. Nawrocki consideră că relația cu Washingtonul trebuie prioritizată și că Uniunea Europeană nu ar trebui să joace un rol în apărare, în timp ce Tusk insistă că blocul comunitar are obligația de a acționa alături de NATO și Statele Unite.