Cum a făcut Barron Trump, fiul cel mic al președintelui SUA, o avere de 150 de milioane de dolari la doar 19 ani

La 19 ani, Barron Trump - cel mai tânăr fiu al președintelui american - figurează printre tinerii miliardari ai lumii crypto. Forbes estimează averea sa la aproximativ 150 de milioane de dolari, acumulată în special prin proiectul World Liberty Financial, platformă lansată în 2024 și în care familia Trump deține participații substanțiale.

Platforma World Liberty Financial a fost inaugurată cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile din 2024, iar implicarea familiei Trump s-a transformat rapid într-o afacere extrem de profitabilă după succesul politic al lui Donald Trump. Potrivit datelor publicate, compania Trump Marks Defi LLC - vehiculul prin care sunt gestionate activele familiale din proiect - a primit în septembrie 2024 un pachet de 22,5 miliarde de tokenuri $WLFI pentru promovarea proiectului și pentru folosirea numelui Trump. Vânzările și investițiile ulterioare au majorat rapid lichiditatea și evaluarea platformei.

Un moment cheie

Un moment cheie a fost investiția de 75 de milioane de dolari anunțată de miliardarul crypto Justin Sun imediat după victoria electorală a lui Donald Trump, tranzacție care a impulsionat vânzările de tokenuri; până în august, World Liberty raportase vânzări de tokenuri de circa 675 de milioane de dolari.

Din aceste operațiuni Barron ar fi obținut, după taxe, aproximativ 38 de milioane de dolari. Ulterior, în martie 2025, compania a lansat o monedă stabilă (stablecoin) denumită USD1, legată de dolarul american, cu o capitalizare de piață raportată la 2,6 miliarde de dolari - mișcare care a contribuit la evaluarea estimată a afacerii la aproape 880 de milioane de dolari. Familia Trump ar deține în jur de 38% din companie; cota atribuită lui Barron ar valora aproximativ 34 de milioane de dolari la aceste niveluri.

În august, acordul cu firma Alt5 Sigma, care a cumpărat tokenuri $WLFI în valoare de 717 milioane de dolari, a generat pentru Barron alte câteva zeci de milioane (sursa menționează circa 41 de milioane de dolari). Totodată, tânărul a primit 2,25 miliarde de tokenuri World Liberty - echivalentul a 10% din pachetul inițial atribuit familiei - care, deși sunt blocate pentru moment, au o valoare estimată la circa 45 de milioane de dolari în funcție de prețurile curente.

Forbes sintetizează astfel: combinând încasările efective, valoarea tokenurilor blocate şi părţile din proiectele conexe, averea lui Barron Trump este evaluată la peste 150 de milioane de dolari — o sumă remarcabilă pentru un student în anul doi la NYU Stern School of Business, unde taxa de studii este în jur de 67.430 de dolari pe an.

Donald Trump a sugerat că Barron l-a introdus în lumea criptomonedelor, atribuindu-i o parte din strategia digitală a familiei

Născut în 2006 din căsătoria lui Donald Trump cu Melania, Barron a crescut departe de lumina publică în anii în care tatăl său a intrat în politică. În 2018, potrivit biografiei The Art of Her Deal, Melania Trump ar fi renegociat clauzele prenupțiale pentru a-i asigura fiului o poziţie financiară mai solidă şi o implicare mai directă în afacerile familiei - elemente care au facilitat, susţin analiştii, accesul său la proiecte precum World Liberty.

Președintele s-a referit recent cu umor la fiul său, într-un discurs public: “Am un fiu foarte înalt pe nume Barron. A auzit cineva de el?” - iar, tot el, descriind influenţa tânărului în alegerile de imagine, a povestit că Barron l-ar fi sfătuit să apară la Joe Rogan: “Mi-a spus: «Tată, trebuie să mergi la Joe Rogan»” (n.r cel mai mare realizator de podcasturi din Statele Unite). De asemenea, Donald Trump a sugerat că Barron l-a introdus în lumea criptomonedelor, atribuindu-i o parte din strategia digitală a familiei

Rămâne de urmărit însă cât din bogăția estimată este lichidă şi câte active rămân sub restricţii ,multe dintre tokenurile primite fiind încă blocate, iar specialiştii avertizează că evaluările în lumea crypto pot fluctua puternic. În prezent, cifrele şi tranzacţiile sunt publicate şi analizate în principal de publicaţii financiare precum Forbes, care au alcătuit estimările citate.