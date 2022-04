Cu ce concurenți de la Survivor nu vrea Emil Rengle să mai aibă de-a face: Le doresc mai multă pace în suflet, să se trezească!

"Nu regret absolut niciun conflict și, dacă aș putea să întorc timpul, aș face totul la fel. Imediat după ce am plecat din ”Survivor, foarte multă lume a văzut că adevărul e mai nuanțat decât a fost receptat atunci, la cald. Oamenii s-au lepădat unii de alții și nu știu dacă există cineva al cărui comportament să nu fie totalmente discutabil. Toată lumea încearcă să se lipească de cei puternici, doar că sunt toți speriați și nimeni nu e, de fapt, puternic. Nimeni nu e bun sau rău până la capăt și nu există nimeni care, la condițiile crâncene de acolo, să reușească să fie un model de caracter și etică", a spus Emil Rengle, într-un interviu pentru viva.ro.

"Le doresc mai multă pace în suflet, să se trezească"

Câte despre colegii de la "Survivor" cu care nu mai vrea să aibă de-a face, acesta a mai spus: "Sunt cei cu care nu mi-am dorit să am contact nici înainte de show: Andreea Tonciu și Robert Niță. Cred cu tărie în faptul că energia nu minte niciodată, ea doar se simte. Pur și simplu avem alte proiecții ale vieții, alte dorințe și vedem lucrurile diferit, acesta este motivul pentru care nu aș putea să am de-a face cu ei. Legat de Robert, sper să înțeleagă la un nivel profund că ce face el este bullying și nu rezonez sau susțin tipul ăsta de comportamente. Pot doar să le doresc mai multă pace în suflet, să se trezească, atât!".

"Dacă am reușit să manipulez atâția oameni, înseamnă că sunt chiar tare!"

Întrebat ce părere are despre cei care i-au atribuit însușiri precum falsitate, răutate și manipulare, într-un interviu recent pentru ciao.ro, Emil Rengle a spus: "Cred că este important de spus că dacă am reușit să manipulez atâția oameni, oameni în toată firea, cu experiență și trecuți prin viață, înseamnă că sunt chiar tare! Deși acum, sincer, eu am manipulat așa de bine că am ieșit din concurs! Mi se pare important de punctat faptul că este totuși un joc de echipă și că fail-ul sau câștigul echipei nu poate fi pus în spatele unui singur concurent".

"Deschid subiecte incomode pentru mulți"

"Eu trăiesc totul la intensitate maximă și, în loc să țin în mine, să mă prefac sau să încerc să par altceva decât ceea ce sunt și ce simt, risc și aleg să fiu total transparent și uneori (de cele mai multe ori) deschid subiecte incomode pentru mulți, subiecte cu care nu toată lumea este confortabilă și atunci apar discuții / disensiuni", a spus Emil Rengle.

