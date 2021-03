Cristina Cioran, însărcinată la 43 de ani: Ne-am dorit foarte mult

"Eram la birou, am făcut un test și lui i-am dat mesaj. S-a bucurat foarte tare. Este o sarcină dorită, ne-am dorit foarte mult și nu știu dacă ne-am pregătit. E o relație neașteptată, ne-am dorit să facem și copii. Abia după ce am aflat rezultatele tuturor testelor, adică săptămâna trecută, am putut să mă bucur cu adevărat. Știu că va fi greu, lunile astea trei au fost grele, mi-a fost rău. Dar le aștept și pe următoarele trei și celelalte. Sunt în săptămâna treisprezece și în luna septembrie trebuie să nasc", a spus Cristina Cioran în emisiunea "Vorbește lumea", de la PRO TV.