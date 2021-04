Cristian Buşoi (PNL) face profilul viitorului ministru al Sănătăţii: De asta are nevoie

"Discuția despre reforma din sănătate este manipulativă, purtată mai mult cu scopul de a crea o poveste bazată pe confruntare dintre salvatori și personaje negative, decât să deslușească lecții cu ce este de făcut pentru a merge înainte. Ca unul dintre oamenii implicați în sistemul de Sănătate și având acum și experiența politicilor publice europene în Sănătate, cunoscând și ce se întâmplă în alte țări din UE, pot spune că cine vrea să reușească o schimbare în sistemul de Sănătate, trebuie să aibă pe lângă reputație profesională și eventual, imagine publică și capacitatea de a discuta cu oamenii din sistem.Trebuie ieșit din ideea de puritate a reformei în sănătate.

Există diferențe mari între oamenii mai tineri, personal medical și manageri, cu mentalitatea de a schimba lucrurile și o inerție masivă a sistemului, care se bazează de multe ori, mai curând pe pură încăpățânare și tendința de apărare a status-quo-ului, decât pe mari interese. Conspirația 'marilor interese' din Sănătate, mai degrabă sprijină ideea unor „salvatori”, decât să reflecte realitate. 'Marile interese' din Sănătate, s-au văzut acum, în campania de vaccinare, când România, fără UE, ar fi fost, asemenea tuturor statelor mici, în voia sorții. Când sunt făcute schimbări necesare, acestea sunt criticate chiar de către cei care le susțineau, doar pentru că cei care susțin schimbările nu au imagine pe măsura unor așteptări publice", transmite europarlametarul liberal.

Buşoi: "Am trecut prin asta"

"Am trecut prin asta și când am susținut reforme - acțiuni concrete, nu vorbe - cum a fost cardul de sănătate, care elimina multe din fraudele din sistem și când am susținut oameni pe funcții, care au fost terfeliți, deși aveau competență profesională dovedită și culmea, erau tineri și aveau dorința de a face schimbări, lucru dovedit ulterior.

Reforma în sănătate înseamnă un proiect clar discutat public și pus în aplicare într-un termen de timp, iar pentru asta este nevoie cu adevărat de abilitate managerială și de capacitatea de conduce echipe și de a convinge oameni care se opun pentru că pierd privilegii profesionale acumulate în timp. Despre asta este vorba, nu despre mari revoluții. Reforma în Sănătate a ajuns să se identifice cu dorința de schimbare a politicii din ultimii 30 de ani, cu toate greșelile sale și de care oamenii s-au săturat, dar pe fond, asta nu are nicio legătură cu abilitățile manageriale și capacitatea de a urni oameni care, pur și simplu nu vor să-și schimbe modul de acțiune și de gândire, fapt ce este cu atât mai greu, cu cât acei oameni au o și recunoaștere dobândită în timp", subliniază Cristian Buşoi.