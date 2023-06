Cotaţia grâului a crescut după rebeliunea din Rusia

La bursa de cereale de la Chicago, cotaţiile futures la grâu au crescut cu 1,3%, până la 7,5625 dolari per buhel (aproximativ 27 de kilograme), pe măsură ce traderii evaluează implicaţiile evenimentelor din Rusia. De la începutul lunii şi până acum, preţul grâului a crescut cu 27% din cauza secetei care afectează culturile de grâu din SUA dar şi a escaladării luptelor dintre Rusia şi Ucraina, ceea ce reduce şansele prelungirii unui acord care permite Ucrainei să exporte cereale din porturile sale de la Marea Neagră.

Forţele grupării paramilitare Wagner, la ordinele liderului lor, Evgheni Prigojin, s-au apropiat sâmbătă la 400 km de Moscova, după ce au ocupat în cursul dimineţii cartierul general al armatei ruse din Rostov (sud-vest), centrul sensibil al operaţiunilor din Ucraina.

Confruntat cu cea mai mare provocare de când a venit la putere la sfârşitul anului 1999, preşedintele Putin a încercat să-şi păstreze mâna forte în faţa acestei rebeliuni fără precedent, denunţând o 'trădare' şi evocând spectrul unui 'război civil'. Rusia este aşteptată să fie cel mai mare exportator mondial de grâu, atât în acest sezon cât şi în sezonul următor, iar orice perturbare a livrărilor sale va avea un impact semnificativ la nivel global.

Moscova are o putere din ce în ce mai mare pe piaţa globală a grâului, după invadarea Ucrainei, inclusiv prin limitarea exporturilor efectuate de Ucraina via porturile sale de la Marea Neagră. 'În condiţiile în care Putin pare să fii rămas la conducere, riscurile imediate la adresa pieţelor globale par acum mult mai reduse. Ce rămâne sub semnul întrebării totuşi este perspectiva unei noi prelungiri a acordului internaţional privind exporturile de cereale ale Ucrainei', susţine Erik Meyersson, analist la banca suedeză SEB AB, într-un raport trimis clienţilor.

Cu toate acestea, banca estimează că există o probabilitate redusă a unei noi prelungiri a acordului la mijlocul lunii iulie. 'Evenimentele recente din Rusia afectează în mod negativ probabilitatea unei prelungiri şi deci pun presiuni pentru creşterea preţurilor la cereale', a adăugat Meyersson.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News