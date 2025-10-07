Cotaţia aurului, nou maxim istoric, pe fondul închiderii Guvernului SUA şi al crizei politice din Franţa

Cotaţia aurului, considerat un refugiu sigur în perioade de instabilitate economică, a atins marţi un nou maxim istoric. Uncia s-a tranzacţionat la 3.977,44 dolari, depăşind precedentul record de 3.970,08 dolari stabilit în şedinţa de luni, relatează Bloomberg, transmite Agerpres.

Incertitudine globală: SUA şi Franţa în prim-plan

Creşterea preţului aurului vine pe fondul închiderii Guvernului american, aflat în a doua săptămână de blocaj, situaţie care a întrerupt publicarea unor date economice esenţiale pentru evaluarea sănătăţii economiei SUA.

În acest context, Rezerva Federală încearcă să analizeze condiţiile economice în schimbare, iar traderii mizează pe o reducere de 0,25 puncte procentuale a dobânzii de referinţă – o măsură favorabilă aurului, care nu generează dobândă.

Criza politică din Franţa şi efectul de domino

În Franţa, premierul Sebastien Lecornu a demisionat după eşecul negocierilor cu partidele politice privind cheltuielile bugetare. Blocajul a pus în pericol eforturile de reducere a celui mai mare deficit fiscal din zona euro. În paralel, aproape sigurul succes al lui Sanae Takaichi în cursa pentru funcţia de prim-ministru al Japoniei a generat, la rândul său, neliniște pe pieţele financiare.

„Schimbările politice din Franţa şi Japonia amplifică îngrijorările legate de stabilitatea fiscală globală şi sprijină creşterea preţului aurului”, a explicat Nicky Shiels, şefa departamentului de cercetare şi strategie metale la MKS PAMP SA.

Politicile lui Trump, catalizator pentru aur

Preşedintele SUA, Donald Trump, a pregătit terenul pentru o creştere a preţului aurului de aproximativ 50% în acest an, deoarece mişcările sale agresive de remodelare a comerţului global şi evoluţiile geopolitice au stimulat o fugă către siguranţă şi o îndepărtare de dolar. Băncile centrale şi fondurile tranzacţionate la bursă garantate cu aur au fost cumpărători entuziaşti, în timp ce reducerea ratei dobânzii de către Fed şi perspectiva unor noi achiziţii au contribuit şi ele la creşterea preţului aurului.

China continuă cumpărăturile de aur

Banca Populară a Chinei a extins seria achiziţiilor de aur pentru a 11-a lună consecutivă, în septembrie, chiar dacă preţul lingourilor a atins noi maxime istorice.

Goldman Sachs: preţul aurului ar putea ajunge la 4.900 de dolari

Analiştii Goldman Sachs Group Inc. au revizuit în creştere estimările privind preţul aurului pentru decembrie 2026, prognozând o valoare de 4.900 de dolari pe uncie, faţă de 4.300 de dolari anterior. Ei invocă intrările consistente în fondurile ETF bazate pe aur şi achiziţiile tot mai mari ale băncilor centrale.

Investitorii, sfătuiţi să mizeze pe aur

„Aş recomanda o poziţie de tip overweight pe aur, chiar şi la aceste niveluri ridicate, ca protecţie împotriva dolarului şi pregătire pentru eventuale şocuri viitoare”, a declarat David Chao, analist la Invesco Asset Management.

El estimează că aurul reprezintă în prezent o pondere modestă în portofoliile investitorilor, dar consideră că o alocare de aproximativ 5% ar fi „o măsură prudentă”.

Cel mai bun an pentru aur din 1979 încoace

Pe piaţa spot, la ora 13:17 (ora Singapore), aurul era cotat la 3.965,9 dolari pe uncie, în creştere cu 0,1%. Preţurile sunt pe cale să înregistreze cea mai mare creştere anuală din ultimii 45 de ani, mai exact de la 1979 încoace.