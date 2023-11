Contraofensiva ucraineană nu a avut efectul dorit. Comandatul șef, Valeri Zalujnîi, recunoaște: A fost greşeala mea!

La peste 20 de luni de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina, comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, a declarat miercuri că îşi vede armata cum este prinsă într-un război poziţional static.



"Războiul trece acum într-o nouă etapă: ceea ce noi, cei din armată, numim război 'poziţional' compus din lupte statice şi de uzură", a declarat Zalujnîi într-un articol pe care l-a scris pentru revista britanică The Economist, în care a avertizat că frontul de luptă ar putea aminti în curând de tranşeele din Primul Război Mondial.



Generalul Valeri Zalujnîi consideră că situaţia de pe front a ajuns în impas când niciuna dintre părţi nu poate avansa pentru că ambele sunt la fel echipate din punct de vedere tehnologic, ceea ce îi aminteşte de evenimentele din Primul Război Mondial, notează publicaţia Ukrainska Pravda.



După cinci luni de contraofensivă, Ucraina a reuşit să avanseze doar 17 km, afirmă el, amintind că Rusia a luptat zece luni în jurul Bahmut - în estul ţării - pentru a "cuceri un oraş care măsoară 6 pe 6 kilometri".

Este necesar un salt tehnologic

Doar un salt tehnologic ar putea crea o cale de ieşire din această situaţie, susţine generalul ucrainean.



Un blocaj pe câmpul de luptă, a spus el, nu face decât să ajute Rusia să-şi restabilească puterea militară.



În acest sens, generalul Zalujnîi subliniază că Ucraina are nevoie în primul rând de avioane. Kievul abia aşteaptă să primească avioane de luptă F-16 pe care mai multe ţări i-au promis să-i furnizeze până anul viitor.



Iar până atunci dronele ucrainene îmbunătăţite ar trebui să compenseze lipsa avioanelor de vânătoare, a conchis generalul. Cheia succesului într-un război cu drone, a spus el, este un război electronic îmbunătăţit pentru a perturba şi intercepta aeronavele ruseşti. Iar, Rusia este superioară în acest sens, recunoaşte Zalujnîi.



"Deocamdată, am reuşit să ajungem la o paritate cu Rusia printr-o putere de foc mai mică, dar mai precisă. Dar asta nu poate să dureze", a avertizat el.



"Trebuie să ne dezvoltăm câmpuri GPS locale prin utilizarea antenelor terestre şi nu doar a sateliţilor pentru a face proiectilele noastre ghidate mai precise în faţa bruiajului rusesc", afirmă comandantul-şef al armatei ucrainene.



De asemenea, Ucraina are nevoie de echipamente moderne de deminare pentru că armata rusă a creat linii de fortificaţii cu mine până la 20 de kilometri adâncime.



Spre deosebire de recucerirea unor zone extinse anul trecut, speranţele ucrainene abia dacă s-au materializat în această vară privind câştigurile în teren. Forţele ucrainene au slăbit poziţia Rusiei în Peninsula Crimeea şi au împins marina rusă din vestul Mării Negre.

Comandantul șef recunoaște greșeala

Modul în care a evoluat contraofensiva ucraineană a subminat speranţele Occidentului că Ucraina s-ar putea servi de un eventual avans pentru a demonstra că războiul nu poate fi câştigat pe câmpul de luptă şi astfel să schimbe calculele lui Vladimir Putin, forţându-l pe preşedintele rus să se aşeze la masa negocierilor, notează Ukrainska Pravda.



Aceasta a spulberat şi speranţele lui Zalujnîi că ar putea opri Rusia, decimându-i armata, scrie publicaţia ucraineană.

"A fost greşeala mea. Rusia a suferit pierderi de ordinul a 150.000 de militari. În orice altă ţară, astfel de pierderi ar fi dus la oprirea războiului, dar nu şi în Rusia, unde pe viaţă nu se pune preţ, iar Putin se orientează pe exemplul celor două conflagraţii mondiale, în care Rusia a pierdut zeci de milioane de oameni", afirmă el.



Aşa cum arată armata ucraineană în prezent, ar trebui să avanseze pe front cu o viteză de 30 km pe zi. "Dacă vă uitaţi în manuale NATO şi pe calculele matematice pe care le-am făcut în planificarea contraofensivei, patru luni ar fi trebuit să fie suficiente pentru ca să ajungem în Crimeea, să luptăm în Crimeea, să ne întoarcem din Crimeea şi să intrăm şi să ieşim din noi", a declarat comandantul-şef al forţelor armate ucrainene într-un interviu în continuarea articolului său din The Economist.



În loc de asta, trupele şi echipamentele sunt blocate pe câmpurile minate în apropierea de Bahmut, iar echipamentele occidentale sunt atacate de artileria şi dronele ruse. Aceeaşi evoluţie se observă şi pe frontul de sud, spune el.



"La început am crezut că e ceva în neregulă cu comandanţii noştri, aşa că i-am schimbat pe unii dintre ei. Apoi m-am gândit că poate soldaţii noştri nu sunt buni, aşa că am făcut transferuri de soldaţi în unele brigăzi", afirmă Zalujnîi, adăugând că nici aceste schimbări nu au dat rezultat.



"Problema constă în faptul că noi vedem tot ce face inamicul, iar ei văd tot ce facem noi. Pentru a ieşi din acest impas, avem nevoie de ceva nou", declară generalul ucrainean, subliniind necesitatea unui "salt tehnologic" în înzestrarea armatei sale pentru a putea să avanseze, conform Agerpres.

