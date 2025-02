Constantin Dinulescu, sacrificiul unui actor – de la Regele Lear pe targă la întâlnirea cu fiica lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

Actorul Constantin Dinulescu, o carieră de 67 de ani pe scenă! Cunoscut pentru interpretările sale magistrale în roluri precum Bălcescu, Hagi Tudose și Alecsandri, a făcut din teatru o a doua viață, fără a trasa granițe între cele două. Într-un dialog captivant cu Ionuț Vulpescu, in podcastul Avangarda, fostul ministru al Culturii, Constantin Dinulescu povestește despre începuturile sale, despre generațiile de aur ale teatrului și despre impactul artei asupra umanității.

Dezumanizarea societății: „Această lipsă de poezie nu e numai în teatru”

Întrebat despre dispariția romantismului în profesia sa și în lume, actorul observă o schimbare profundă în mentalitatea oamenilor: „Acum lucrurile sunt gândite doar pragmatic: câștiguri, avantaje, stabilitate financiară. Pe vremuri, oamenii făceau lucrurile din pasiune, dintr-o nevoie interioară de a trăi frumos.” Această dezumanizare nu afectează doar teatrul, ci întreaga societate, în care sensibilitatea și poezia sunt înlocuite de interese materiale.

Regele Lear și hernia: Când teatrul devine un act de sacrificiu

Constantin Dinulescu își amintește de unul dintre cele mai grele momente din cariera sa: „În ziua premierei, am simțit cum mi se agravează hernia inghinală, dar nu puteam să întrerup spectacolul. Am jucat Regele Lear cu dureri cumplite, iar la ora 3 dimineața am ajuns pe targa ambulanței direct pe masa de operație.” Pentru actor, teatrul a fost mereu mai presus de disconfortul personal: „Publicul îți dădea temperatura spectacolului, reacția lui era totul.”

Întâlnirea cu lumea puterii: Lica Gheorghiu și teatrul în comunism

Pe lângă provocările scenei, Constantin Dinulescu a avut ocazia să interacționeze cu lumea politică a vremii. Actorul a fost ales să o însoțească pe Lica Gheorghiu, fiica liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, într-o vizită oficială la Iași. „Era foarte la locul ei, în ciuda rangului și poziției. Ca actriță, avea certe calități, dar nu a fost ajutată de fizicul său.” Dinulescu povestește despre modul în care regimul comunist favoriza anumite figuri în teatru și film, dar și despre cum artiștii reușeau să-și păstreze o anumită libertate creativă, în ciuda presiunilor politice.

O carieră trăită cu pasiune

În final, Constantin Dinulescu reflectă asupra vieții sale: „Nu am regrete. Am făcut totul din libertate și pasiune. Fără iubire, nimic nu merită trăit.” Acest crez l-a ghidat pe scenă și dincolo de ea, lăsând în urmă o moștenire artistică de neuitat.

