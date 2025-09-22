€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:28 22 Sep 2025

Conflict armat NATO - Rusia. Avertismentul Marii Britanii și reacția Moscovei

Autor: Ioan-Radu Gava
vladimir-putin-3_25237200 Sursa foto: Agerpres
 

Marea Britanie declară că acțiunile Rusiei riscă o confruntare directă cu NATO.

Ministrul britanic de externe a avertizat luni că incursiunile Rusiei pe teritoriul NATO riscă să declanșeze un conflict armat, atrăgând o mustrare imediată din partea Moscovei, care a respins îngrijorările Europei ca fiind nefondate și isterice, scrie Reuters.

Confruntându-se cu Rusia la o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, secretarul de externe Yvette Cooper a declarat: „Acțiunile dumneavoastră nechibzuite riscă o confruntare armată directă între NATO și Rusia. Alianța noastră este defensivă, dar nu vă faceți iluzii, suntem pregătiți să apărăm cerul și teritoriul NATO.”

„Dacă trebuie să confruntăm avioane care operează în spațiul NATO fără permisiune, atunci o vom face”, a spus ea.

Incursiuni ale avioanelor ruse în spațiul aerian al NATO

Estonia a declarat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian fără permisiune și au rămas 12 minute înainte de a fi forțate să se retragă într-un episod despre care oficialii occidentali au spus că a fost conceput pentru a testa pregătirea și hotărârea NATO.

Consiliul de Securitate s-a reunit luni pentru a discuta problema. Consultările NATO urmau să aibă loc marți. Incidentul a avut loc la puțin peste o săptămână după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, determinând avioanele NATO să doboare unele dintre ele.

Comentariile lui Cooper au fost împărtășite de alți miniștri occidentali din Consiliul de Securitate, care au sugerat că incidentele multiple nu pot fi considerate un accident.

Ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a declarat că nu există dovezi care să susțină afirmațiile lor și a acuzat puterile europene că formulează acuzații „nefondate”.

„Nu vom participa la acest teatru al absurdului”, a spus el. „Când veți decide că doriți să vă angajați într-o discuție serioasă despre securitatea europeană, despre soarta continentului nostru comun, despre cum să facem acest continent prosper și sigur pentru toată lumea, vom fi pregătiți”, a zis acesta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marea britanie
nato
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Avantajele unei consultanțe cu acces la know-how internațional
Publicat acum 6 minute
Bucharest Fringe - Maratonul teatrului independent – Ediția a 15-a a premiat autenticitatea. Iată câștigătoriil
Publicat acum 9 minute
Știai că persoanele căsătorite suferă de obicei de aceleași afecțiuni de sănătate mintală? Iată de ce
Publicat acum 26 minute
Ce trebuie să faci dacă o cafea îți face inima să bată mai repede
Publicat acum 40 minute
Daniel David, ministrul Educației, în câteva minute, la DC News / video live
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 20 ore si 36 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 20 ore si 28 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close