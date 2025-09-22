Conflict armat NATO - Rusia. Avertismentul Marii Britanii și reacția Moscovei

Ministrul britanic de externe a avertizat luni că incursiunile Rusiei pe teritoriul NATO riscă să declanșeze un conflict armat, atrăgând o mustrare imediată din partea Moscovei, care a respins îngrijorările Europei ca fiind nefondate și isterice, scrie Reuters.

Confruntându-se cu Rusia la o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, secretarul de externe Yvette Cooper a declarat: „Acțiunile dumneavoastră nechibzuite riscă o confruntare armată directă între NATO și Rusia. Alianța noastră este defensivă, dar nu vă faceți iluzii, suntem pregătiți să apărăm cerul și teritoriul NATO.”

„Dacă trebuie să confruntăm avioane care operează în spațiul NATO fără permisiune, atunci o vom face”, a spus ea.

Incursiuni ale avioanelor ruse în spațiul aerian al NATO

Estonia a declarat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian fără permisiune și au rămas 12 minute înainte de a fi forțate să se retragă într-un episod despre care oficialii occidentali au spus că a fost conceput pentru a testa pregătirea și hotărârea NATO.

Consiliul de Securitate s-a reunit luni pentru a discuta problema. Consultările NATO urmau să aibă loc marți. Incidentul a avut loc la puțin peste o săptămână după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, determinând avioanele NATO să doboare unele dintre ele.

Comentariile lui Cooper au fost împărtășite de alți miniștri occidentali din Consiliul de Securitate, care au sugerat că incidentele multiple nu pot fi considerate un accident.

Ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a declarat că nu există dovezi care să susțină afirmațiile lor și a acuzat puterile europene că formulează acuzații „nefondate”.

„Nu vom participa la acest teatru al absurdului”, a spus el. „Când veți decide că doriți să vă angajați într-o discuție serioasă despre securitatea europeană, despre soarta continentului nostru comun, despre cum să facem acest continent prosper și sigur pentru toată lumea, vom fi pregătiți”, a zis acesta.