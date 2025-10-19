Condițiile lui Putin pentru pacea în Ucraina

Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump, în ultima convorbire telefonică, că este dispus să oprească războiul din Ucraina doar dacă Rusia primește control deplin asupra întregii regiuni Donețk. Informația a fost dezvăluită de The Washington Post, care citează doi oficiali americani de rang înalt. În schimb, liderul de la Kremlin ar accepta să renunțe la o parte din teritoriile ocupate în Zaporijia și Herson, regiuni aflate acum sub control parțial al trupelor ruse.

În interiorul administrației americane, reacțiile sunt împărțite. Unii oficiali ai Casei Albe au catalogat propunerea drept „progres”, însă nu toți împărtășesc acest punct de vedere. Un diplomat european a avertizat că, din perspectiva Kievului, oferta ar putea fi inacceptabilă: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a comentat acesta.

O schimbare față de declarațiile din aprilie

Donald Trump nu a răspuns public solicitării venite din partea Moscovei. Totuși, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, președintele american a cerut celor două tabere să „oprească uciderile și să încheie o înțelegere”, potrivit Kiev Independent.

Această poziție reprezintă o schimbare față de declarațiile lui Putin din aprilie, când refuzase propunerea Statelor Unite de a îngheța conflictul pe actuala linie a frontului și ceruse ca Rusia să primească formal nu doar Crimeea, ci și toate cele patru regiuni ocupate parțial: Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson.

Întâlnire directă Putin–Trump, pregătită la Budapesta

Potrivit Sky News, discuțiile telefonice dintre Putin și Trump au fost descrise ca „foarte productive”, iar cei doi ar fi convenit să se vadă față în față la Budapesta, pentru a continua negocierile privind un posibil acord de pace. Premierul ungar Viktor Orban a confirmat că a vorbit cu Putin și că pregătirile pentru acest summit sunt în desfășurare. Confirmarea a fost făcută ulterior și de Kremlin.

Rămâne însă o întrebare majoră: cum ar putea ajunge Vladimir Putin în Ungaria. Deși Uniunea Europeană a precizat că nu există interdicții pentru aeronava prezidențială rusă de a survola spațiul aerian european, liderul de la Kremlin este vizat de un mandat de arestare emis în martie 2023 de Curtea Penală Internațională, pentru „deportarea în Rusia a copiilor ucraineni” din teritoriile ocupate. În teorie, Ungaria, ca stat parte al CPI, ar fi obligată să îl rețină dacă acesta ar păși pe teritoriul său.

Totuși, Viktor Orban a anunțat în aprilie că intenționează să retragă Ungaria din Curtea Penală Internațională, o declarație venită după vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la Budapesta, acesta fiind la rândul său acuzat de crime de război.

Astfel, una dintre marile incertitudini este traseul pe care l-ar putea folosi avionul prezidențial rus pentru a ajunge la Budapesta, dat fiind că ar trebui să traverseze spațiul aerian al unor state europene.