Concediere la Casa Albă. Imaginea virală care face înconjurul internetului

Casa Albă a luat decizia de a-l concedia pe managerul de social media, într-o mișcare care are legătură cu anunțurile făcute ieri de numeroase ambasade SUA.

„Managerul nostru de social media a fost suspendat temporar, dar a face America măreață din nou nu este (n.r. suspendat)”, se arată într-un anunț postat pe pagina de Facebook a Casei Albe.

Textul e însoțit de o imagine care ne amintește de desenele în aplicația Paint sau de slide-urile din Power Point, care transmiteau un mesaj, însă lipsa simțului estetic în realizarea lor le făcea brutale și stridente pentru retina privitorului.

Imaginea de mai jos s-a viralizat în mediul online și a fost distribuită masiv pe Facebook și pe X.

Miercuri, pe pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București s-a anunțat că aceasta nu va mai fi actualizată cu periodicitate, cum am fost obișnuiți până în prezent, ci va fi folosită doar pentru furnizarea mesajelor urgente de securitate națională.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.