Data publicării: 09:30 02 Oct 2025

Concediere la Casa Albă. Imaginea virală care face înconjurul internetului
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Foto: Agerpres
 

Casa Albă a concediat managerul de social media.

Casa Albă a luat decizia de a-l concedia pe managerul de social media, într-o mișcare care are legătură cu anunțurile făcute ieri de numeroase ambasade SUA.

„Managerul nostru de social media a fost suspendat temporar, dar a face America măreață din nou nu este (n.r. suspendat)”, se arată într-un anunț postat pe pagina de Facebook a Casei Albe.

Textul e însoțit de o imagine care ne amintește de desenele în aplicația Paint sau de slide-urile din Power Point, care transmiteau un mesaj, însă lipsa simțului estetic în realizarea lor le făcea brutale și stridente pentru retina privitorului.

Imaginea de mai jos s-a viralizat în mediul online și a fost distribuită masiv pe Facebook și pe X.

Miercuri, pe pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București s-a anunțat că aceasta nu va mai fi actualizată cu periodicitate, cum am fost obișnuiți până în prezent, ci va fi folosită doar pentru furnizarea mesajelor urgente de securitate națională.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.

În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov“, a transmis, pe Facebook, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.

Mesaje similare au fost publicate și pe paginile de Facebook ale altor Ambasade SUA din Europa, precum cele din Paris, Berlin, Madrid sau Chișinău.

casa alba
social media
donald trump
