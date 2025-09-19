Comisia Europeană a propus al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei

"Comisia a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, putem confirma acest lucru", a indicat Pinho în fața presei, precizând că președinta CE, Ursula von der Leyen, va face o declarație pe acest subiect.

După o întrevedere cu președintele american Donald Trump, președinta Comisiei Europene promisese marți "măsuri suplimentare" contra Moscovei, mai ales împotriva sectorului energetic rus.

Trump s-a declarat pregătit să adopte noi sancțiuni contra Rusiei, dar cu condiția ca europenii să renunțe la cumpărarea de a hidrocarburi rusești, al căror export este una din principalele surse de finanțare a mașinii de război ruse contra Ucrainei.

Drept răspuns, Ursula von der Leyen a indicat că dorește să "accelereze" renunțarea completă la importurile de hidrocarburi rusești, într-un "efort comun" cu Statele Unite.

Uniunea Europeană a decis deja, începând din decembrie 2022, să renunțe la orice importuri de petrol rusesc. Două țări europene au obținut totuși o exceptare, Ungaria și Slovacia, ca urmare a dependenței lor de țițeiul din Rusia.

De asemenea, UE și-a redus masiv dependența de gazul rusesc după începerea invaziei ruse în Ucraina, dar nu total. În 2024, Rusia încă asigura 19% din necesarul de gaz al UE, din care aproape jumătate sub formă de gaz natural lichefiat (GNL), generând venituri de sute de milioane de euro pentru Rusia.

În iunie, Comisia Europeană a propus să pună total capăt acestei dependențe înainte de 2027.

Una din măsurile avute în vedere ar fi accelerarea calendarului referitor la GNL, potrivit unor diplomați de la Bruxelles.