€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:29 19 Sep 2025

Comisia Europeană a propus al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei

Autor: Andreea Deaconescu
sprijinirea-populatiei-pentru-plata-facturilor--agreata-de-comisia-europeana_48820100 Sprijinirea populației pentru plata facturilor, agreată de Comisia Europeană. Ce spun despre voucherele sociale / Foto: Pixabay, de dimitrisvetsikas1969
 

Comisia Europeană le-a propus vineri țărilor Uniunii Europene să adopte al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, vizând în special hidrocarburile rusești, a anunțat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar, potrivit Agerpres.

"Comisia a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, putem confirma acest lucru", a indicat Pinho în fața presei, precizând că președinta CE, Ursula von der Leyen, va face o declarație pe acest subiect.

După o întrevedere cu președintele american Donald Trump, președinta Comisiei Europene promisese marți "măsuri suplimentare" contra Moscovei, mai ales împotriva sectorului energetic rus.

Trump s-a declarat pregătit să adopte noi sancțiuni contra Rusiei, dar cu condiția ca europenii să renunțe la cumpărarea de a hidrocarburi rusești, al căror export este una din principalele surse de finanțare a mașinii de război ruse contra Ucrainei.

Drept răspuns, Ursula von der Leyen a indicat că dorește să "accelereze" renunțarea completă la importurile de hidrocarburi rusești, într-un "efort comun" cu Statele Unite.

Uniunea Europeană a decis deja, începând din decembrie 2022, să renunțe la orice importuri de petrol rusesc. Două țări europene au obținut totuși o exceptare, Ungaria și Slovacia, ca urmare a dependenței lor de țițeiul din Rusia.

De asemenea, UE și-a redus masiv dependența de gazul rusesc după începerea invaziei ruse în Ucraina, dar nu total. În 2024, Rusia încă asigura 19% din necesarul de gaz al UE, din care aproape jumătate sub formă de gaz natural lichefiat (GNL), generând venituri de sute de milioane de euro pentru Rusia.

În iunie, Comisia Europeană a propus să pună total capăt acestei dependențe înainte de 2027.

Una din măsurile avute în vedere ar fi accelerarea calendarului referitor la GNL, potrivit unor diplomați de la Bruxelles. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

comisia europeana
ue
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat acum 28 minute
Vacanță de coșmar în Italia: Un ieșean a stat, din greșeală, o lună în închisoare
Publicat acum 36 minute
Șefi din Poliție scapă de acuzațiile DNA prin prescripție
Publicat acum 46 minute
Blocajul dintre SUA și China persistă. Trump și Xi caută un acord pentru 'dilema TikTok'
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ouă retrase de urgență de la Kaufland și Mega Image
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 19 ore si 14 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close