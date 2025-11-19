Balul Bobocilor 2025, desfășurat vineri, 14 noiembrie, a transformat sala de festivități într-o adevărată călătorie în timp, demonstrând că spiritul unirist rămâne unul viu, vibrant și spectaculos. Tema „Lost in Time” a prins viață printr-un show complex, atent regizat, care a reușit să îmbine profesionalismul, tehnologia și talentul pur al elevilor.

Un bal ca în filme, la propriu

Dacă te-ai întrebat vreodată dacă în România există un liceu cu atmosfera și energia celor din filmele americane, Colegiul Național „Unirea” din Focșani este răspunsul. Ca absolventă a promoției 2018, am retrăit, din public, aceleași emoții pe care le simțeam odinioară în culise sau pe scenă. Deși anii au trecut, spiritul unirist este la fel de intens, eaxct cum spun versurile imnului: „CNU nu-i un liceu, CNU e un stil de viață”.

Balul Bobocilor 2025 a demonstrat încă o dată că la Unirea performanța și creativitatea merg mână în mână. Organizatorii au creat o atmosferă desprinsă dintr-un platou de film, iar detaliile au fost atât de bine integrate încât încă de la intrare publicul era introdus în povestea serii.

Decor, tehnologie și momente care au tăiat respirația

„Lost in Time” nu a fost doar o temă, ci un univers complet. Decorurile au fost gândite până la cel mai mic detaliu, iar spectacolul vizual a fost completat de proiecții sincronizate, lumini inteligente și efecte speciale care au ridicat nivelul evenimentului la standarde profesioniste.

Sceneta organizatorilor a fost firul narativ care a legat întregul show, iar prezentatorii au rămas în personaje de la început până la final, ceea ce a contribuit la coerența poveștii și la captivarea publicului timp de aproximativ două ore. Lor li se alătură directorul Cornel Noană și profesoara Angela Sîrbu, cei care, an de an, susțin și inspiră generații întregi de liceeni talentați.

În centrul atenției s-au aflat, desigur, bobocii, care au dat viață unor momente complexe: dans, teatru, muzică și mini-producții video ce spuneau povestea fiecăruia. Fiecare probă a avut propriul decor, propriul concept și propria lume, creând o experiență completă și dinamică.

Bobocii - călători prin timp

Tema serii a fost reprezentată de fiecare concurent, fiecare întruchipând o perioadă istorică distinctă:

Năstase Mattia – Preistorie

Bălănescu Daria – Antichitate

Tudorache Vlad – Evul Mediu

Dondoi Karina – Epoca Renascentistă

Balascau Ștefan – Epoca Victoriană (sec. XIX)

Mihu Alexandra – Anii ’20

Dumitrașcu Mihai – Anii ’50

Mihu Raluca – Epoca contemporană

Lefter Matei – Viitor

Fiecare boboc a adus pe scenă propria interpretare vizuală și artistică, de la costume impecabile la momente intens lucrate, multe dintre ele depășind așteptările publicului.

De asemenea, un moment special, devenit deja tradiție la Colegiul Național „Unirea”, a fost susținut de majorete, care au reprezentat cu o energie explozivă și o coregrafie impecabilă atmosfera vibrantă a anilor ’80.

Marii câștigători ai serii

După o competiție extrem de strânsă și momente pline de emoții, titlurile au fost acordate astfel:

Titlul de Mister Boboc 2025 a fost câștigat de Lefter Matei, care a reprezentat Viitorul. Acesta a impresionat prin interpretarea melodiei „Stronger”, de la Kanye West la pian și prin dans sportiv și a captt atenția publicului prin eleganță și energie.

Titlul de Miss Boboc 2025 a fost câștigat de Bălănescu Daria, care a reprezentat Antichitatea, întruchipând-o pe Cleopatra. Concurenta a surprins publicul printr-o coregrafie impecabilă și o costumație spectaculoasă.

Premiul de Miss Originalitate a fost obținut de Mihu Raluca, iar premiul de Mister Originalitate a mers către Dumitrașcu Mihai.

Eleganța a fost întruchipată de Dondoi Karina, câștigătoarea titlului de Miss Eleganță, și de Năstase Mattia, desemnat Mister Eleganță.

Popularitatea publicului a fost câștigată tot de Bălănescu Daria la secțiunea feminină, respectiv de Năstase Mattia la secțiunea masculină.

În final, Premiul Organizatorilor a fost acordat lui Tudorache Vlad și Mihuna Alexandra pentru implicarea și prestația lor remarcabilă.

Premiile au reflectat nu doar calitățile artistice ale bobocilor, ci și efortul depus în pregătirea momentelor lor.

Cine sunt oamenii din culise? Echipa din spatele magiei

Un eveniment de asemenea amploare nu se poate desfășura fără o echipă dedicată, iar anul acesta organizatorii au ridicat ștacheta la un nivel impresionant.

Prezentatori: Rareș Constantin, Răzvan Prodan, Daria Budescu, Ion Maria Sara, Saragea Diana și Lazarin Melinda.

Tinerii au dus povestea mai departe cu energie, carismă și profesionalism.

Echipa de organizare:

Țigănuș Ștefan, Purice Cosmina – responsabilii cu sponsorii

Ioana Cercel – grafician, creator al materialelor vizuale

Ene Cristian – arhitectul decorului, cel care a imaginat și ghidat echipa în realizarea conceptului

Matei Lungu – responsabil de sonorizare, proiecții și editor al clipului organizatorilor

Dragoș Ungureanu – responsabil de efectele speciale

Unirea - mai mult decât un liceu, un spirit

Balul Bobocilor 2025 a fost încă o demonstrație că la Colegiul Național „Unirea” din Focșani creativitatea este nu doar încurajată, ci transformată în artă. Elevii, profesorii și organizatorii au creat un spectacol ce ar putea concura cu producții profesioniste, un eveniment care rămâne întipărit în memoria tuturor celor prezenți.

Unirea nu este doar un liceu al performanței academice. Este un loc unde se formează oameni compleți, talentați, implicați și dornici să creeze.

Toate momentele pot fi vizionate mai jos