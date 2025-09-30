Cod Roşu de inundaţii şi viituri în Insulele Baleare: „Pericol extrem”!

Agenţia spaniolă de meteorologie (Aemet) a anunţat marţi că reduce nivelul de alertă pentru ploi în estul regiunii Valencia, grav afectată în 2024 de inundaţii soldate cu peste 230 de victime, însă a emis un Cod Roşu pentru Insulele Ibiza şi Formentera din arhipelagul Baleare, transmite Agerpres, citând AFP.

În Valencia, avertizarea a fost coborâtă cu două trepte, de la roşu la galben, a transmis Aemet. Totodată, meteorologii au avertizat că pe Ibiza şi Formentera există un „pericol extrem” din cauza ploilor torenţiale, care pot provoca viituri şi inundaţii pe cursurile de apă.

Tragedia din octombrie 2024 care a marcat Spania

Cu o zi înainte, Codul Roşu instaurat în regiunea mediteraneană Valencia a readus în atenţia localnicilor tragedia din octombrie 2024, când mai bine de 230 de persoane au murit în urma unor inundaţii devastatoare. Autorităţile locale au decis atunci să închidă şcolile, iar peste 500.000 de elevi au rămas acasă.

Pe reţelele sociale au circulat imagini dramatice, printre care torente de apă care au măturat străzile oraşului Cullera, aflat la sud de Valencia. Primarul localităţii, Jordi Mayor, a declarat că populaţia a dat curs apelurilor de a rămâne în locuinţe, ceea ce a ajutat la prevenirea unor tragedii.

Dezastrul de anul trecut a lăsat urme adânci în comunitate, iar locuitorii continuă să protesteze împotriva modului în care autorităţile au gestionat criza, acuzând lipsa unor avertismente clare şi la timp.