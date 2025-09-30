€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:03 30 Sep 2025

Cod Roşu de inundaţii şi viituri în Insulele Baleare: „Pericol extrem”!
Autor: Doinița Manic

Cod Roşu de inundaţii şi viituri în Insulele Baleare: „Pericol extrem”! Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

A fost emis Cod Roşu de inundaţii şi viituri în Insulele Baleare.

Agenţia spaniolă de meteorologie (Aemet) a anunţat marţi că reduce nivelul de alertă pentru ploi în estul regiunii Valencia, grav afectată în 2024 de inundaţii soldate cu peste 230 de victime, însă a emis un Cod Roşu pentru Insulele Ibiza şi Formentera din arhipelagul Baleare, transmite Agerpres, citând AFP.

În Valencia, avertizarea a fost coborâtă cu două trepte, de la roşu la galben, a transmis Aemet. Totodată, meteorologii au avertizat că pe Ibiza şi Formentera există un „pericol extrem” din cauza ploilor torenţiale, care pot provoca viituri şi inundaţii pe cursurile de apă.

Tragedia din octombrie 2024 care a marcat Spania

 

Cu o zi înainte, Codul Roşu instaurat în regiunea mediteraneană Valencia a readus în atenţia localnicilor tragedia din octombrie 2024, când mai bine de 230 de persoane au murit în urma unor inundaţii devastatoare. Autorităţile locale au decis atunci să închidă şcolile, iar peste 500.000 de elevi au rămas acasă.

Pe reţelele sociale au circulat imagini dramatice, printre care torente de apă care au măturat străzile oraşului Cullera, aflat la sud de Valencia. Primarul localităţii, Jordi Mayor, a declarat că populaţia a dat curs apelurilor de a rămâne în locuinţe, ceea ce a ajutat la prevenirea unor tragedii.

Dezastrul de anul trecut a lăsat urme adânci în comunitate, iar locuitorii continuă să protesteze împotriva modului în care autorităţile au gestionat criza, acuzând lipsa unor avertismente clare şi la timp.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inundatii
cod rosu de inundatii
spania
insulele balneare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
România își întărește apărarea cu peste 200 de tancuri. Investiție de 7 miliarde de euro
Publicat acum 18 minute
Mii de angajați ai Jandarmeriei Capitalei, puși să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit
Publicat acum 51 minute
Cum a ajuns România să cumpere cea mai scumpă energie din lume
Publicat acum 56 minute
Cod Galben de ploi. ANM, zonele vizate
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Incredibil de dureros: De unde vine vorba ”Te îneci ca țiganul la mal”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
Publicat acum 22 ore si 50 minute
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close