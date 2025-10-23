Cod Galben de vânt puternic. ANM, zonele vizate

Interval de valabilitate: 23 octombrie, ora 21 – 24 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului. Zone afectate: Banat, Crișana, Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali

În Banat și Crișana vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...110 km/h.





Interval de valabilitate: 24 octombrie, ora 10 – 24 octombrie, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei și în zona de munte

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h.

În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Notă: intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40...50 km/h, a transmis ANM.

Atenționare pentru zona Vrancea

ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN

Fenomene avertizate: Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

Zone vizate - Zona joasă a județului Vrancea , respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-

Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici,

Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței,

Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca,

Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia, Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de

Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești,

Bârsești, Spulber, Obrejița;

Interval de valabilitate: 23/10/2025 10:20 23/10/2025 12:00

Prognoză specială pentru zona București

PROGNOZĂ SPECIALĂ PENTRU INTERVALUL 23.10.2025 ORA 21:00 - 24.10.2025 ORA 21:00 ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 23.10.2025 Ora 21:00 - 24.10.2025 Ora 09:00

Cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineață va fi nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab.

Temperatura minimă va fi de 8...10 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 24.10.2025 Ora 09:00 - 24.10.2025 Ora 21:00

Valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat (rafale în general de 35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18...20 de grade. În intervalul 23 octombrie, ora 21 - 24 octombrie, ora 21, municipiul București nu se va afla sub incidența mesajelor de vreme severă.



În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)., mai notează ANM.