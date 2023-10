Cleopatra Stratan a plâns, după anunțul Irinei Fodor, în timpul filmărilor de la America Express. Edward Sanda, soțul artistei: "Nu e bine"

Seară norocoasă pentru cuplul Edward Sanda și Cleopatra Stratan – soarele dezvăluit din cutie de Irina Fodor a fost verde, culoarea care păstrează în competiție echipa ajunsă pe cel din urmă loc la întrecerea pentru ultima șansă. Ediția de ieri seară America Express – Drumul Soarelui, dedicată acestei curse, s-a impus ca lider de piață.

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:06, ediția de ieri seară America Express a fost prima opțiune a telespectatorilor români pe segmentele de public comercial și urban. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului urban cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 7.1 puncte de rating și o cotă de piață de 23.2%, în timp ce următorul clasat, Pro Tv, înregistra 6.2 puncte de rating și o cotă de piață de 20.2%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 6.4 puncte de rating și 17.9% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 6.1 puncte de rating și 17% cotă de piață. În minutul de aur 21:18, emisiunea a fost urmărită de peste 1,3 milioane de telespectatori.

Ce-a de-a cincea ediție a celui mai dur reality show din România a debutat cu multe emoții la careu. Echipele și-au aflat pozițiile în clasamentul primei etape după întrecerea anterioară, singurele perechi care au așteptat dezvăluirea topului fără niciun fel de presiune fiind Laura Giurcanu și Sânziana Negru, de-o parte, și Ionuț Rusu și George Tănase, de cealaltă parte. Ei au fost deținătorii imunității care i-a propulsat direct în cea de-a doua etapă a concursului. În schimb, cei aflați pe ultimele două locuri au intrat la mult temuta cursă pentru ultima șansă: Iulia Albu și iubitul ei, Mike, dar și Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Lor li s-au alăturat, în urma votului de la careu, Aris și Alexia Eram.

"Am început să plâng de fericire”

Concurenții au trecut ieri prin probe pentru care și-au înfruntat unele dintre cele mai mari temeri – de la teama de înălțime la întâlnirea cu un taur într-o arenă, asemenea celebrelor coride care fac parte din cultura Americii de Sud. ”Ziua de azi a fost extraordinară. Chiar nu regret că am fost votați la cursa pentru ultima șansă”, a declarat Aris Eram. ”A fost o experiență unică. Nu credeam că o să trăiesc vreodată așa ceva. Ne bucurăm că am fost în această cursă”, a spus și Iulia Albu.

De partea cealaltă, însă, misiunile s-au dovedit problematice pentru cuplul Edward Sanda – Cleopatra Stratan, ajuns pe ultimul loc la linia de sosire. ”Am ajuns la o concluzie: nu e bine niciodată să fii la cursa pentru ultima așansă”, a spus Edward. Norocul le-a surâs, însă, aseară, iar verdictul din cutia deschisă de Irina a fost unul favorabil: soarele verde este simbolul care păstrează în competiție echipa în pericol eliminare. ”A fost cea mai mare bucurie pe care am trăit-o în ultima vreme, atunci când am văzut soarele verde. Am început să plâng de fericire”, a spus Cleopatra. Aventura de pe Drumul Soarelui continuă cu cele mai ingenioase misiuni în acest weekend, sâmbătă de la ora 20:00 și duminică de la ora 21:00, iar săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, de la 20:30.

