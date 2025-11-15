Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. Mesajul lui Nicuşor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis sâmbătă, 15 noiembrie 2025, un mesaj cu prilejul înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Mesajul a fost prezentat de către Diana Punga, Consilier de Stat pentru relația cu societatea civilă - Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă, în cadrul ceremoniei organizate la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

"Transmit gânduri bune și calde salutări întregii comunități a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în această zi încărcată de emoție în care este celebrată, la Blaj, înscăunarea noului Arhiepiscop Major.

Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop îi este, astăzi, încredințat destinul Bisericii Greco-Catolice din România și, totodată, moștenirea morală pe care această Biserică a lăsat-o în istoria și conștiința poporului român.

Se va continua astfel, prin implicarea noului Arhiepiscop Major, onoranta tradiție a preoților și a ierarhilor Bisericii care au condus, cu jertfă şi înțelepciune, comunitatea greco-catolică din țara noastră, contribuind la dezvoltarea întregii noastre națiuni, nu doar în timp de pace, ci și în perioade de grele încercări. De la episcopii martiri Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, până la generația care a reînviat Biserica Greco-Catolică după 1989, Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii, o Biserică deschisă dialogului, fidelă Evangheliei și slujirii semenilor", a transmis preşedintele României.

"Biserica greco-catolică s-a afirmat ca partener de dialog valoros"

"Fiecare prilej de recunoaștere a Bisericii greco-catolice reprezintă o reîntregire a memoriei noastre naționale. În școlile Blajului s-au născut educatori, teologi, oameni de cultură și elite politice care și-au dedicat toate eforturile afirmării noastre ca națiune unită, matură și demnă, fidelă vocației democratice și valorilor umaniste.

Deși asupra acestei Biserici s-au abătut suferințe greu de imaginat, ea a rezistat datorită credinței și jertfei, continuând să lumineze în întunericul persecuțiilor, al interdicțiilor și al deposedărilor. Preoții au slujit în clandestinitate, ca bunicul Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, credincioșii greco-catolici au continuat să-și practice credința și să-și onoreze tradiția spirituală, aducând în societate un model al rezistenței pașnice, în numele iubirii pentru semeni.

După tragicele evenimente din 1989 și redobândirea libertății, Biserica greco-catolică s-a afirmat ca partener de dialog valoros, în raport cu instituțiile statului și cu toate cultele religioase, reafirmând spiritul autentic al fraternității și al unității între creștini, și mai presus de toate, puterea de a ierta. Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, grație valorilor și exemplelor sale vii, calea spre renaștere și reconstrucție.

La mulți ani, Preafericirea Voastră, și rodnicie în înalta slujire pe care v-a încredințat-o Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică!", a mai transmis Nicuşor Dan.