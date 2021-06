Cîţu, mărturisire de la Timişoara: Recunosc, acesta a fost momentul cel mai plăcut al zilei

"Investițiile sunt cheia dezvoltării, iar obiectivul meu este să mă asigur că ele sunt nu doar începute, dar și finalizate cât mai repede. Am discutat astăzi la Timișoara despre acest subiect cu autoritățile locale, e important să știe că au tot sprijinul meu și al Guvernului. Noul terminal de sosiri curse externe de la Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara, pe care l-am vizitat astăzi, este un exemplu de 'așa da'.

Tot astăzi, am anunțat că Guvernul va începe un program de investiții în drumurile județene și cele comunale, finanțate de la buget și nu din fondurile europene. În plus, am găsit soluții pentru a veni în sprijinul comunităților locale. În primul rând, vom crea cadrul legal care să permită unităților administrativ-teritoriale să preia, la cerere, un drum forestier, un canal, o clădire nefolosită a unei instituții și să le administreze în beneficiul comunității.

De asemenea, pentru a sprijini cofinanțarea proiectelor eligibile din fonduri europene, vom aproba o ordonanță de urgență care să permită autorităților locale să se împrumute direct din Trezorerie, din Fondul de privatizare.

Recunosc, momentul cel mai plăcut al zilei a fost vizita la Universitatea Politehnică Timișoara, instituție de prestigiu care sărbătorește 100 de ani de activitate", a transmis, joi seara, premierul Florin Cîţu.

Premierul Florin Cîţu, la UPT: Cercetarea trebuie să se facă în universităţi, pe bază de competiţie

Premierul Florin Cîţu a declarat, joi, la Universitatea Politehnica din Timişoara (UPT), că România are nevoie de ingineri bine pregătiţi, instituţia academică având "tot sprijinul" să facă ce este necesar pentru a furniza astfel de absolvenţi.



Premierul s-a întâlnit la UPT cu reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului economic şi cu studenţi, discuţiile axându-se în principal pe zona de cercetare, de finanţare şi susţinere a acesteia şi, implicit, pe crearea de joburi cu valoare adăugată mare, care să-i motiveze pe tineri să rămână în ţară, arată un comunicat al UPT remis Agerpres.