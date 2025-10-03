Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”

Economistul Adrian Negrescu a vorbit, în emisiunea ”Totul despre bani”, de la DCNews și DCBusiness, despre super-bugetarii de lux din Guvern pe care i-ar da afară la grămadă. Este vorba despre ordonatorii care au cerut, la rectificarea bugetară, nu mai puțin de 80 de miliarde de lei, bani ce nu pot fi asigurați, după cum a spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”Eu, dacă aș fi în locul premierului Bolojan, aș da afară toți acești super-bugetari de lux, care au creionat rectificarea bugetară și au venit cu solicitări absolut aberante de 80 de mld. de lei la rectificarea bugetară, rectificări fără nicio legătură cu realitatea economică în care ne aflăm. Se dovedește, încă o dată, că avem, din păcate, în eșaloanele doi și trei din ministere, oameni care trăiesc într-o realitate paralelă. Această aristrocrație bugetară care trăiește de pe urma privilegiilor pe care și le-a acordat și pentru care deficitul bugetar, creșterea taxelor, problemele generate de inflație sunt necunoscute, sunt probleme care nu-i afectează și dovada cea mai bună o reprezintă această solicitare uriașă de fonduri, care nu ține cont de realitatea bugetară.

”Ilie Bolojan să taie în carne vie”

După primele 8 luni, am trecut deja de aproape 90 de mld. de lei, gaură la bugetul de stat, avem un deficit bugetar de peste 4,5%. Să vii să ceri atât de mulți bani în plus, în condițiile în care statul e cu buzunarele goale, e o dovadă de inconștiență bugetară, care, din punctul meu de vedere, trebuie sancționată, prin desfacerea contractelor de muncă pentru acești pseudo-administratori ai statului, acești manageri ai banului public care se dovedesc inconștienți în relația cu economia reală, cu viața noastră, a tuturor.

De ce spun acest lucru? Pentru că văd, în continuare, pe scena publică, propuneri de alocări de fonduri pentru stadioane. Dumnezeule, într-un an în care noi nu am avut bani să indexăm alocațiile pentru copii! Se pun, în scena publică, cheltuieli pentru mașini de lux, tot felul de mobilier, de birotică, fără nicio legătură cu situația în care se află statul.

Eu sper ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și premierul Ilie Bolojan să fie capabili să taie în carne vie, să corecteze o lege a bugetului pe 2025, construită pe premise științifico-fantastice” a afirmat Adrian Negrescu, în interviul acordat lui Mihai Ciobanu.