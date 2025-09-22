Cine sunt miliardarii implicați în preluarea TikTok din SUA

Președintele Trump i-a menționat pe Lachlan Murdoch, Larry Ellison și Michael Dell printre oamenii de afaceri implicați într-un plan de a păstra TikTok activ în Statele Unite, potrivit The Times.

Trump a spus că SUA și China au făcut progrese asupra unui acord care cere ca activele americane ale TikTok să fie transferate de la compania chineză ByteDance către proprietari americani.

Trump a menționat într-un interviu la Fox News că și Rupert Murdoch, tatăl lui Lachlan Murdoch, ar putea fi implicat în acest acord.

Cine sunt cei trei oameni de afaceri

Lachlan Murdoch este președintele News Corp, companie care deține The Times și Wall Street Journal, precum și președintele executiv al Fox News. Rupert Murdoch este președinte emerit al News Corp.

Potrivit informațiilor, investiția nu ar fi făcută personal de familia Murdoch, ci prin intermediul Fox, nu al News Corp.

Larry Ellison este cofondator al Oracle Corporation, grup de software și cloud computing, în timp ce Michael Dell este directorul executiv al Dell Technologies, companie de hardware și software pentru calculatoare.

Trump a spus că acest grup este format din oameni importanți și „patrioți americani”.

„Cred că vor face o treabă foarte bună”, a adăugat el, creditând TikTok pentru sprijinul pe care l-a primit din partea tinerilor alegători la alegerile prezidențiale din 2024.

Administrația Biden a adoptat o legislație care cere ca filiala americană a TikTok să fie vândută, pe motiv că datele celor 170 de milioane de utilizatori americani ar putea fi accesate de Beijing. Aplicarea acestei legi a fost amânată în așteptarea unui acord.

Un oficial de la Casa Albă a spus sâmbătă că ByteDance va putea nominaliza unul dintre cei șapte directori ai operațiunii separate din SUA, ca parte a înțelegerii cu Beijing.