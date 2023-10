Cine este senatorul democrat din SUA care blochează ajutorul militar pentru Egipt - Foto

Senatorul Ben Cardin, care l-a înlocuit pe Bob Menendez vizat de justiţie, l-a informat pe şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, că blocarea de fonduri 'va fi menţinută până când se vor face progrese specifice în ceea ce priveşte drepturile omului', a spus el într-un comunicat.

Senatorul democrat solicită în special eliberarea unora dintre cei aproximativ 60.000 de deţinuţi politici din ţara condusă de preşedintele Abdel Fattah al-Sisi.

