DCNews Stiri Cine este Kaan Miraç Sezen, chipeșul actor care îl interpretează pe Cemo, în producția „Ai nimănui”
Data actualizării: 11:52 16 Apr 2026 | Data publicării: 11:52 16 Apr 2026

Cine este Kaan Miraç Sezen, chipeșul actor care îl interpretează pe Cemo, în producția „Ai nimănui”
Autor: Echipa DC News

Kaan Miraç Sezen - Cemo - Ai nimanui - Kanal D

Serialul „Ai nimănui”, difuzat la Kanal D de luni până vineri, de la ora 20:00, aduce pe micile ecrane o poveste emoționantă despre maturizare, responsabilitate și legătura puternică dintre șase frați care luptă pentru supraviețuire după moartea părinților.

În centrul acestei povești, alături de Azize (Hazal Subaşı), se află Cemo, personajul interpretat de Kaan Miraç Sezen, un tânăr care, dintr-o dată, trebuie să facă față unor provocări ce îi schimbă complet viața. Alături de sora sa mai mare, Cemo își asumă rolul de stâlp al familiei și protector al fraților mai mici.

Personajul evoluează într-un univers dur, dar viața reală a actorului Kaan Miraç Sezen contrastează puternic cu cea a lui Cemo. Crescut într-o familie stabilă, plină de iubire și disciplină, actorul a beneficiat de un mediu în care responsabilitatea și perseverența erau încurajate.

Ambii părinți sunt ofițeri de poliție, la fel și bunicii săi, ceea ce i-a insuflat valori esențiale precum respectul, perseverența și simțul datoriei, calități pe care le transpune acum în interpretarea personajului său. Cu toate acestea, în loc să urmeze tradiția familiei și o carieră previzibilă în forțele de ordine, Kaan Miraç Sezen a ales să își urmeze pasiunea pentru artă.

Înainte de a deveni actor, Kaan Miraç Sezen a fost un fotbalist promițător în Rize, orașul în care și-a petrecut copilăria. Terenul de fotbal a fost pentru el prima scenă, locul unde a învățat că publicul trebuie cucerit prin performanță și dăruire.

Tranziția către actorie s-a produs în liceu, când s-a alăturat trupei de teatru, abandonând astfel cariera sportivă. Mutarea la Istanbul, pentru a studia la Universitatea de Arte Frumoase Mimar Sinan, a marcat începutul unei noi etape pline de provocări, dar și de oportunități. 

Cariera sa a luat avânt odată cu rolul din serialul „Ai nimănui”, unde îl interpretează pe Cemo, protectorul fără voie al familiei sale.  Înainte de acest succes, actorul și-a perfecționat talentul pe scenele de teatru, fiind recunoscut pentru ambiția sa. Serialul reprezintă debutul său major pe piața internațională și îl consolidează ca una dintre stelele viitorului în cinematografia turcă.

Pe Kaan Mirac Sezen îl puteți urmări în continuare interpretând personajul Cemo, un rol complex, din serialul care cucerește tot mai mult publicul din Romania, ”Ai nimănui”, producție difuzată de luni până vineri, de la 20:00, la Kanal D.

