Cine cumpără benzinăriile Gazprom din Bulgaria

Comisia pentru Protecţia Concurenţei din Bulgaria (CPC) a aprobat transferul de active din sectorul distribuţiei de carburanţi care îi va permite grupului Uni Energy - proprietarul reţelei Avia - să preia integral Nis Petrol EOOD, a raportat agenţia BGNES, citată de Novinite. Autoritatea bulgară a analizat tranzacţia şi a concluzionat că aceasta nu va avea efecte semnificative asupra concurenţei pe piaţa locală de retail de carburanţi.

NIS operează în Bulgaria 23 de staţii sub brandul Gazprom şi deţinea, în primul semestru din 2025, 2,6% din piaţa totală a carburanţilor şi 1,9% din segmentul retail, arată datele comunicate în cadrul investigaţiei. Gazprom anunţase luna trecută că a renunţat la pachetul său de 11,3% minus o acţiune la compania sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS), în contextul sancţiunilor SUA asupra sectorului energetic rus.

Cota de piaţă combinată rămâne sub pragurile care ar putea genera îngrijorări

CPC a stabilit că suprapunerea orizontală a activităţilor celor două firme este redusă, iar cota de piaţă combinată rămâne sub pragurile care ar putea genera îngrijorări privind concurenţa. În plus, existenţa unor jucători numeroşi, activi atât la nivel naţional, cât şi regional, asigură presiuni competitive suficiente asupra noii entităţi, arată decizia de autorizare.

În prezent, Avia gestionează 11 staţii în Bulgaria. Conform Registrului Comerţului, Uni Energy a înregistrat în 2023 venituri de 15,7 milioane de leva şi un profit net de 302.000 de leva. După finalizarea operaţiunii, staţiile comercializate până acum sub marca Gazprom urmează să fie rebranduite şi relansate sub marca Avia, conform Agerpres.