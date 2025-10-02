€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:13 02 Oct 2025

Cine cumpără benzinăriile Gazprom din Bulgaria
Autor: Tiberiu Vasile

mare-atentionare-bulgaria_48515500 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com
 

Cine este jucătorul care preia benzinăriile Gazprom din Bulgaria și le transformă sub un nou brand.

Comisia pentru Protecţia Concurenţei din Bulgaria (CPC) a aprobat transferul de active din sectorul distribuţiei de carburanţi care îi va permite grupului Uni Energy - proprietarul reţelei Avia - să preia integral Nis Petrol EOOD, a raportat agenţia BGNES, citată de Novinite. Autoritatea bulgară a analizat tranzacţia şi a concluzionat că aceasta nu va avea efecte semnificative asupra concurenţei pe piaţa locală de retail de carburanţi.

NIS operează în Bulgaria 23 de staţii sub brandul Gazprom şi deţinea, în primul semestru din 2025, 2,6% din piaţa totală a carburanţilor şi 1,9% din segmentul retail, arată datele comunicate în cadrul investigaţiei. Gazprom anunţase luna trecută că a renunţat la pachetul său de 11,3% minus o acţiune la compania sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS), în contextul sancţiunilor SUA asupra sectorului energetic rus.

Cota de piaţă combinată rămâne sub pragurile care ar putea genera îngrijorări

CPC a stabilit că suprapunerea orizontală a activităţilor celor două firme este redusă, iar cota de piaţă combinată rămâne sub pragurile care ar putea genera îngrijorări privind concurenţa. În plus, existenţa unor jucători numeroşi, activi atât la nivel naţional, cât şi regional, asigură presiuni competitive suficiente asupra noii entităţi, arată decizia de autorizare.

În prezent, Avia gestionează 11 staţii în Bulgaria. Conform Registrului Comerţului, Uni Energy a înregistrat în 2023 venituri de 15,7 milioane de leva şi un profit net de 302.000 de leva. După finalizarea operaţiunii, staţiile comercializate până acum sub marca Gazprom urmează să fie rebranduite şi relansate sub marca Avia, conform Agerpres. 

 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Dezastrul găsit de ministrul Rogobete la Spitalul Sf. Maria din Iași. Nimeni nu știe cum a fost angajată șefa ATI
Publicat acum 17 minute
Trump, ironizat de premierul albanez. Dialog savuros cu Macron - VIDEO
Publicat acum 22 minute
Ce să faci ca să nu ți se mai aburească ochelarii. Trucul simplu care chiar funcționează
Publicat acum 38 minute
Cine este Nistor Andrei, noul prefect al Capitalei
Publicat acum 42 minute
Nicușor Dan, anunț după ce a prezentat liderilor europeni cazul Călin Georgescu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close