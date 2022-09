Cine are grijă de fiica lui Nicole Cherry, când artista este ocupată

Nicole Cherry a spus lumii întregi care este persoana în care are cea mai mare încredere, care are grijă de fiica sa în timp ce ea este ocupată sau plecată la cântări. Artista nu o lasă pe Anastasia în grija oricui, ci știe că e pe mâini bune orice s-ar întâmpla, iar lucrul acesta o liniștește și o ajută să se concentreze mai bine pe ceea ce are de făcut, scrie 9am.ro.

Mamă şi femeie de carieră

În momentul în care a rămas însărcinată, multă lume credea despre Nicole Cherry că va ajunge să se plafoneze, că își va pune cariera pe cel de-al doilea loc și că va fi absentă o vreme de pe piața muzicală din România, pentru a se ocupa de creșterea fiicei sale, însă lucrurile nu au stat deloc în felul acesta. Deși este o mamă care își iubește copilul și care are grijă ca acesta să nu ducă lipsă de nimic, artista acordă suficient de multă atenție și carierei sale care ocupă un loc important în viața sa.

De asemenea, a lansat muzică nouă și urmează ca și astăzi sa scoată melodie pentru care a postat deja un teaser pe TikTok de care fanii ei sunt de-a dreptul încântați. Nu a renunțat nici la concertele sale din țară sau la petrecerile mondene, unde unii credeau că nu o vor vedea în viitorul apropiat, iar acest lucru se datoarează doar faptului că are o persoană de încredere care are grijă așa cum trebuie de Anastasia, în timp ce mama sa încearcă să nu aducă prea multe schimbări în viața sa, ci să facă la fel de multă muzică precum înainte de a deveni părinte pentru prima dată în viața sa.

Cine stă cu Anastasia?

Deși toată lumea credea că are o bonă care se ocupă de fiica ei și a lui Florin Popa, se pare că mama artistei este cea care are grijă de Anastasia, iar din când în când, se mai ocupă și verișoara partenerului ei. De asemenea, artista a spus că postura de mamă este una care o bucură extrem de tare, mai ales că una dintre cele mai mari dorințe pe care le-a avut a fost aceea de a deveni mamă tânără. „Acum este cu tatăl ei, iar în weekend o lăsăm la mama mea pentru că eu sunt la concerte. Nu avem o bonă, mama mea se ocupă, iar din când în când ne mai ajută și verișoara lui Florin, atunci când poate. Viața de mămică e o postură care mă bucură extrem de tare. Mi-am dorit să fiu o mămică tânără și Doamne ajută că o am pe Anastasia și ne bucură în fiecare zi, atât pe mine, cât și pe membrii familiei.

Câte kilograme are Nicole Cherry

"Sunt foarte bine, mulțumesc! Pot spune că am revenit la formele de dinainte de sarcină și chiar aș spune că sunt puțin mai slabă! Am avut o perioadă aglomerată, concerte, nopți nedormite... am ajuns la 46 de kilograme. Ma bucur că am o legătură frumoasă și cât se poate de strânsă cu fiica mea, Anastasia! Are deja un dințișor și ne așteptăm să înceapă să și meargă cât de curând pentru că este foarte ambițioasă. Nu știu când a trecut timpul dar ne apropiem deja de un anișor. Fiica mea are acum 9 luni și am petrecut mult timp împreună. Este frumos, îmi place la nebunie!”, a declarat Nicole Cherry pentru Click!

