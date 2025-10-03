Cine a fost atacatorul de la sinagoga din Manchester, catalogat drept incident terorist

Atacatorul de la sinagoga din orașul britanic Manchester a fost identificat ca fiind Jihad Al-Shamie, un bărbat de 35 de ani, cetățean britanic de origine siriană, potrivit BBC.

Bărbatul, cetățean britanic de origine siriană

Se știe că a ajuns în Marea Britanie când era copil și a obținut cetățenia britanică în anul 2006, pe când avea în jur de 16 ani.

????BREAKING: The Manchester terrorist Jihad Al Shamie was BORN IN SYRIA.



He was given a British passport in 2006. He’s Syrian.



We literally imported the jihadi…called Jihad.



[Source @GBNEWS] pic.twitter.com/tuwTwOFsgp — The British Patriot (@TheBritLad) October 2, 2025

Locuia în Prestwich, Manchester, iar familia lui a transmis o declarație publică prin care a spus că se delimitează complet de atac. Aceștia și-au exprimat șocul și tristețea profundă pentru ceea ce s-a întâmplat.

Ce spun vecinii despre individ

Vecinii lui Jihad l-au descris drept un bărbat pasionat de culturism, care vorbea rar cu oamenii din jur. Aceștia au povestit că uneori purta haine occidentale, iar alteori ținute tradiționale siriene.

Unii locuitori din zonă au spus că îl vedeau adesea în grădină, făcând exerciții, ridicând greutăți sau făcând flotări, și că își schimba frecvent felul de a se îmbrăca: într-o zi apărea în robă lungă până în pământ, iar în alta în blugi sau pantaloni de pijama. Un vecin și-a amintit că în casa respectivă locuia și un bebeluș, dar nu a văzut și o femeie. Alții i-au recunoscut mașina mică, o Kia, despre care au spus că era parcată adesea neglijent în apropiere.

Un bărbat care locuiește aproape de locuința familiei Al-Shamie a povestit că obișnuia să spele geamurile acelei case și că îi cunoștea puțin pe membrii familiei, pe care i-a descris ca fiind „oameni foarte de treabă”. El a spus că a fost șocat când a aflat identitatea atacatorului. Potrivit lui, familia s-a mutat pe stradă în urmă cu aproximativ 15 ani, iar tatăl a locuit acolo cinci sau șase ani, după care a plecat, dar revenea din când în când cu o mașină cu numere de Franța.

Poziția familiei față de atac

Familia lui Jihad Al-Shamie a transmis un mesaj ferm prin tatăl său, Faraj Al-Shamie, care a spus că știrea despre atacul terorist împotriva sinagogii evreiești i-a șocat profund.

Acesta a adăugat că familia, atât din Marea Britanie, cât și din străinătate, condamnă ferm atacul, care a vizat civili pașnici și nevinovați, și că se delimitează în totalitate de faptele comise.

Fără istoric penal

Din informațiile verificate până acum, numele lui Jihad Al-Shamie nu apărea în bazele de date ale poliției sau serviciilor de contraterorism și nu era sub investigație în prezent.

Autoritățile fac însă verificări suplimentare pentru a vedea dacă apare în anchete mai vechi. Există relatări potrivit cărora Al-Shamie a lucrat o perioadă ca profesor în domeniul privat, predând engleză și programare. Se știe, de asemenea, că tatăl său este chirurg.

Contextul atacului

Amintim că autoritățile britanice au catalogat atacul de la sinagoga din Manchester de joi, 2 octombrie, drept un incident terorist. Bărbatul identificat drept Jihad Al-Shamie a folosit un autoturism pentru a lovi pietonii și apoi a încercat să atace cu un cuțit mai mulți credincioși prezenți la slujba de Yom Kippur, una dintre cele mai solemne zile din calendarul evreiesc, purtând un dispozitiv care părea exploziv, deși ulterior s-a descoperit că era fals.

Două persoane au murit în atac - exceptându-l, aici, pe atacator care a fost împușcat mortal de polițiști - , iar alte trei persoane sunt rănite grav, potrivit ultimelor informații.