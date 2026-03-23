DCNews Stiri Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Anunț de ultimă oră al lui Donald Trump
Data actualizării: 13:33 23 Mar 2026 | Data publicării: 13:17 23 Mar 2026

Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Anunț de ultimă oră al lui Donald Trump
Autor: Roxana Neagu

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump anunță că oprește atacurile asupra infrastructurii de energie a Iranului.

”Îmi face plăcere să raportez că Statele Unite ale Americii și țara Iran au avut, în ultimele două zile, conversații foarte bune și productive cu privire la o rezoluție completă și totală a ostilităților noastre, în Orientul Mijlociu” a anunțat președintele american Donald Trump, pe Truth Social. 

Președintele SUA a continuat prin a preciza: ”Pe baza tonului acestor conversații profunde, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul acestei săptămâni, am dat ordin Departamentului de Război să amâne orice lovitură militară împotriva centralelor electrice sau infrastructurii de energie a Iranului pentru o perioadă de 5 zile, în funcție de succesul întâlnirilor și discuțiilor în curs”. 

Redăm și mesajul în forma lui inițială: 

Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Anunț de ultimă oră al lui Donald Trump

”I AM PLEASE TO REPORT THAT THE UNITED STATES OF AMERICA, AND THE COUNTRY OF IRAN, HAVE HAD, OVER THE LAST TWO DAYS, VERY GOOD AND PRODUCTIVE CONVERSATIONS REGARDING A COMPLETE AND TOTAL RESOLUTION OF OUR HOSTILITIES IN THE MIDDLE EAST. BASED ON THE TENOR AND TONE OF THESE IN DEPTH, DETAILED, AND CONSTRUCTIVE CONVERSATIONS, WITCH WILL CONTINUE THROUGHOUT THE WEEK, I HAVE INSTRUCTED THE DEPARTMENT OF WAR TO POSTPONE ANY AND ALL MILITARY STRIKES AGAINST IRANIAN POWER PLANTS AND ENERGY INFRASTRUCTURE FOR A FIVE DAY PERIOD, SUBJECT TO THE SUCCESS OF THE ONGOING MEETINGS AND DISCUSSIONS. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER! PRESIDENT DONALD J. TRUMP”. 

Ce ne spune, de fapt, Donald Trump

Amintim că președintele american dăduse un ultimatum Iranului până în această seară, când, dacă nu ar fi deschis Strâmtoarea Ormuz, i-ar fi bombardat centralele electrice. Ceea ce ne anunță Donald Trump este că amână acest moment pentru 5 zile. 

Anteior, CNN nota că armata iraniană a declarat că este pregătită să închidă Strâmtoarea Hormuz pe termen nelimitat și să atace infrastructura regională dacă președintele american Donald Trump va pune în aplicare amenințarea cu bombardarea centralelor electrice în cazul în care această importantă cale navigabilă nu este redeschisă până luni seară.

