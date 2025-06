Chirieac, despre măsurile Guvernului și concluziile CSAT: Acești români vor fi și mai abuzați de oamenii statului

În spațiul public circulă informația potrivit căreia guvernanţii lucrează la o măsură pentru trimiterea în concediu fără plată timp de 5 zile pe lună a bugetarilor. Bogdan Chirieac susține că această soluție este mai puțin nocivă decât concedierile, care pot provoca traume psihice angajaților. De asemenea, analistul politic a adăugat că măsura este una de avarie și că este necesară o analiză profundă a disfuncționalităților din stat, realizată de universități și mediul de afaceri, nu de servicii.

„În privința zilelor de fără plată, spun următorul lucru: decât să dai oameni afară, psihologii spun că un om trimis în șomaj, adesea suferă o traumă psihică comparabilă cu pierderea unei rude apropiate. Deci decât să dai oamenii în șomaj, mai ales că piața forței de muncă se restrânge enorm în momentul ăsta, că cel mai mult suferă firmele private, plus că dacă ai lucra la stat cu un anumit ritm, foarte greu te mai adaptezi la privat. Decât să dai oameni afară, mai bine îi trimiți o perioadă în concediu fără plată.



O să spuneți: „Să fie date afară pilele”. Nu! Piața arată că nu pilele vor fi date afară”, a spus Bogdan Chirieac.



„De acord, dar nu ai prefera tu ca să se se facă ceea ce nu s-a făcut de ani și ani de zile, și anume un audit al funcției publice? Nu crezi că ar fi timpul să aflăm și noi pentru ce are nevoie statul de 1.4 milioane de oameni?”, a întrebat Niels Schnecker.



„Astăzi, la România TV, fiind vorba despre CSAT, eu am propus să fac o analiză asupra statului putred fiindcă astea sunt măsuri pompieristice, 5 zile în concediu fără plată. Fă analiza statului putred, să vedem de ce nu funcționează, de ce nu merge justiția, de ce nu merge administrația, de ce nu merge învățământul, de ce nu merge sănătatea și multe altele. Auditul să nu ți-l facă serviciile, ci universitățile și oamenii de afaceri. După chestia asta ia măsuri! Fă-l în trei luni de zile, nu în trei ani, că nu mai ai trei ani la dispoziție!



Situația e critică și eu cred că 5 zile, dacă se propune chestiunea asta, nu înseamnă că mai dai oameni afară”, a spus Bogdan Chirieac.

Cum sunt aleși funcționarii care vor fi trimiși în concediu fără plată

Bogdan Chirieac a criticat propunerea trimiterii bugetarilor în concediu fără plată timp de 5 zile pe lună, susținând că aceasta ar bloca și mai mult administrația, deja ineficientă în unele sectoare. El a avertizat că măsura ar afecta grav domenii esențiale precum sănătatea și educația. De asemenea, analistul politic a atras atenția că birocrația este deja împovărată de concedii și deplasări.

„Ca să schimbi acoperișul la o casă în București, la un sector nedigitalizat, adică nu 3 sau 4, durează și un an de zile să-ți dea autorizație. Dacă 5 zile pe lună mai trimiți și funcționarii în concediu fără plată, autorizația o primești la următorul mandat de primar, în 2028. Cum faci cu 5 zile? Medici nu ai destui, 5 zile îi trimiți în concediu fără plată? Trimiți profesorii în 5 zile fără plată? Copiii ăia ce fac?



Poți să aplici asta unor funcționari, nici măcar la toți funcționarii. Cum îi alegi?



Într-un birou la primărie în ianuarie e în concediu jumătate din birou, în februarie cealaltă jumătate, în martie pleacă în deplasare jumătate de birou, în aprilie pleacă cealaltă jumătate, iulie-august sunt libere. Despre ce vorbim? Și nu e vina oamenilor”, a spus Bogdan Chirieac.

CSAT: Evaziunea fiscală, o vulnerabilitate majoră

Luni, 30 iunie 2025, a avut loc, la Palatul Cotroceni, şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, condusă de către Preşedintele României, Nicușor Dan. Membrii Consiliului au subliniat că evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră, care afectează bugetul de stat, slăbește capacitatea instituțiilor de a furniza servicii publice de calitate și creează inechitate între contribuabili. Bogdan Chirieac a criticat dur concluziile Consiliului și a afirmat că evaziunea era cunoscută de mult timp și că accentul cade nedrept pe micii antreprenori, în timp ce marile companii multinaționale evită legal taxele. Analistul politic a avertizat că firmele românești sunt deja împovărate și abuzate de stat.

„E o prostie la CSAT! Vulnerabilitate, evaziune fiscală, pe bune? Păi și până acum nu era? (...) Deci dacă frizerul meu nu îmi mai dă bon la tuns, face pușcărie că e evaziune fiscală? Dacă instalatorul nu mai dă bon fiscal face pușcărie? Esența este că cine este companie multinațională - și slavă Domnului că sunt, că România are mare nevoie de ele - se optimizează fiscal, deci ăia nu plătesc nici impozitul pe profit și nici impozitul pe dividende, că nu au în România și nu au în toate țările cu taxe ridicate. Nu au!

Antreprenorii români, care oricum plăteau ce plăteau, de aici încolo vor fi și mai abuzați de oamenii statului de la ANAF. (...)

Sunt companii în infrastructură care nu au primit banii de 6 luni, sunt în insolvență și în faliment, au de plătit TVA, le tot adaugă penalități, e vorba de zeci de milioane de lei. Ce să-i iei ăluia? Ia-i capul sau dă o lege ca toți oamenii de afaceri să intre la pușcărie, mai facem un canal Dunăre-București, statul să facă tot în România, cum a făcut în ultimii 35 de ani!”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

