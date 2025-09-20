€ 5.0719
Data publicării: 16:18 20 Sep 2025

China pedepsește rețelele sociale. Sancțiunile, aplicate pentru „promovarea excesivă a vedetelor”

Autor: Andreea Deaconescu
xi jinping FOTO: Agerpres
 

Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă "măsuri disciplinare şi punitive" împotriva reţelelor sociale locale Weibo, similară cu X, şi Kuaishou, platformă în genul TikTok, care au promovat prea mult vedete şi conţinuturi "indezirabile", potrivit Agerpres.

Măsurile constau în "convocări la discuţii, ordine de corectare a lipsurilor într-un termen impus, avertismente, precum şi sancţiuni stricte împotriva responsabililor, a precizat Administraţia Spaţiului Cibernetic din China, autoritatea naţională pentru reglementarea internetului.

Săptămâna trecută, sancţiuni similare au vizat aplicaţia RedNote, cunoscută ca Instagram chinezesc, numită şi Xiaohongshu, informează AFP.

Reţelele sociale din China au obligaţia de a controla strict conţinutul considerat subversiv, vulgar, pornografic şi în general nociv, angajând în acest scop echipe de moderatori. În comunicate diferite, dar practic identice, autoritatea pentru internet a acuzat Weibo şi Kuaishou că "nu şi-au îndeplinit principala responsabilitate" în domeniu.

Clasamentul celor mai populare căutări în aceste reţele promovează temele cele mai vizibile, iar conform algoritmilor "conţinutul indezirabil" apare în poziţii de top.

Weibo, o platformă de micro-bloguri unde utilizatorii pot publica texte şi fotografii, are în general un conţinut legat de actualităţi şi a raportat în martie 591 de utilizatori activi.

Kuaishou difuzează videoclipuri scurte şi avea la începutul anului peste 730 de milioane de utilizatori activi.

RedNote, cu conţinut în general apolitic pe teme de gătit, sport, modă, călătorii sau vedete, are 350 de milioane de utilizatori.

În China, unde ştirile sunt cenzurate strict, aceste platforme sociale abundă în informaţii şi bârfe despre vedete de cinema sau din muzică.

