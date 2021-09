Chef Florin Dumitrescu a fost operat. „De trei ani mă chinui”

Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit pe rețelele de socializare că, în fiecare an, trebuie să se opereze. Juratul de la 'Chefi la cuțite' le-a spus urmăritorilor săi care este cauza, oferindu-le astfel și un sfat.

Pare-se că, de trei ani, chef Florin Dumitrescu se chinuie cu o unghie încarnată după ce, la un moment dat, a avut să meargă 'cu degetele la vedere'. Juratul de la Antena1 a venit și cu 'o rugăminte pentru școlile de pedichiură din România'.

'Câteva zile nu mai sar ca Jordan, dar totusi am și eu o rugaminte la școlile de pedichiură din România. Nu mai tăiati unghiile rotunde și lăsați colțurile în pace, de 3 ani mă chinui cu unghia încarnată după ce am vrut să merg și eu cu degetele la vedere și o dată pe an trebuie să mă operez. Suntem mulți baieți cu problema asta!', este mesajul transmis de Florin Dumitrescu.

VEZI ȘI: Te-ai tatuat, ai mers la dentist sau la saloanele de înfrumusețare? TESTUL pe care ar trebui să-l faci

Mihai Lixandru, director de proiect ARAS (Asociația Română Anti-SIDA), a dezvăluit la dezbaterea online „Ziua Internațională de luptă împotriva HIV/SIDA”, marca DC News și DC Medical, care sunt categoriile de persoane ce ar trebui să se testeze.

„Trebuie să ne gândim la ce riscuri am avut. Riscurile sunt legate de modul în care se transmite”, a spus Mihai Lixandru.

În continuare, directorul de proiect ARAS a precizat că vorbim de:

1. Persoanele care au avut contacte sexuale neprotejate

2. Persoane care au parteneri multipli, ca lucrătorii sexuali

3. Persoanele care intră în contact cu sângele altor persoane, inclusiv consumatorii de droguri injectabile

4. Persoanele care au avut parte de manichiură, pedichiură, tatuaje, cu instrumente nesterilizate

5. Persoanele care, la cabinetele stomatologice, nu au beneficiat de instrumentar sterilizat.

De asemenea, și femeile gravide ar trebui să se testeze pentru a reuși, cu ajutorul medicilor, să aducă pe lume copii sănătoși, în cazul în care ele poartă virusul. (Vezi știrea AICI.)

CITEȘTE ȘI: O fată de 15 ani a murit după ce și-a făcut singură piercing în sprânceană