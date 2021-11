Cerul s-a luminat albastru în toiul nopţii în Ţara Galilor. Pene de curent, şoferi îngroziţi

Camerele de bord ale şoferilor au surprins momentul care a avut loc weekendul trecut. Oamenii s-au tot întrebat de atunci dacă luminile au fost rezultatul unor artificii lansate cu ocazia Halloweenului sau dacă a fost vorba de explozii solare, având în vedere că după acele lumini au venit şi câteva mici pene de curent în Cardiff, Newport, Port Talbot, dar şi în sud vestul Angliei.

Un purtător de cuvânt al companiei Western Power a spus, pentru Wales Online, că "penele de curent au fost provocate de o problemă la reţeaua naţională. Aceste probleme sunt cercetate".

Driving home from work in newport and caught this on my dashcam#SolarFlare pic.twitter.com/Jr1Q5aBd8V