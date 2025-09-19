€ 5.0719
Data actualizării: 21:05 19 Sep 2025 | Data publicării: 20:50 19 Sep 2025

CEO-ul Hidroelectrica, Karoly Borbely, pleacă din companie

Autor: Andrei Itu
hidroelectrica-reia-lucrarile-la-bumbesti---livezeni--proiectul--prc-e2prc-80prc-9dde-utilitate-publica-si-de-interes-nationalprc-e2prc-80prc-9d_61649400 FOTO: Agerpres
 

Contractul de mandat al preşedintelui Directoratului/CEO Hidroelectrica, Karoly Borbely, şi al lui Marian Fetiţa, membrul al Directoratului/CFO, au încetat vineri.

Hidroelectrica a explict, printr-un comunicat, decizia invocând motive legate de Comisia Europeană și PNRR.

"Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre cei mai importanți jucători din Europa de Sud-Est, informează că, în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord cu domnul Karoly Borbély - Președintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Fețița - Membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat începând cu data de 19 septembrie 2025.

Decizia survine în contextul obligațiilor asumate de România în cadrul Jalonului 121 din Componenta 6 – Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și a Deciziei Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost dispusă suspendarea parțială a plăților, cu termen de remediere de 6 luni pentru aspectele aferente jalonului menționat.

Totodată, Ministerul Energiei, prin adresa din 18 septembrie 2025, a solicitat implementarea cu celeritate a măsurilor necesare pentru corectarea deficiențelor semnalate de Comisia Europeană în ceea ce privește situația Directoratului societății.

Domnului Karoly Borbely și domnului Marian Fetița nu li s-au imputat nereguli și nu s-a pus la îndoială legalitatea procedurii de selecție pentru funcțiile de CEO, respectiv CFO, dovadă fiind feedback-urile primite din interacțiunile cu stakeholderii. Astfel, dnul Karoly Borbely, dnul Marian Fetița și membrii Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica au ajuns la un consens de încetare a mandatelor pentru a nu priva România de banii din PNRR.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica subliniază angajamentul de a asigura un standard ridicat de guvernanță corporativă și de a proteja interesele acționarilor și ale companiei.

Până la desemnarea unei noi conduceri, Consiliul de Supraveghere va lua măsurile necesare pentru a asigura continuarea activității și buna funcționare a companiei.", a transmis Hidroelectrica, într-un comunicat.

 

