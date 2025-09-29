€ 0.0000
Data publicării: 23:13 29 Sep 2025

Centrala nucleară din Zaporojie, fără energie electrică de 6 zile
Autor: Andrei Itu

reactor-nuclear_73909500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jplenio1
 

Centrala nucleară Zaporojie este fără alimentare cu energie electrică externă de şase zile.

Anunțul a fost făcut luni de Rafael Grossi, şeful agenţiei de supraveghere nucleară a ONU (AIEA). Centrala din sud-estul Ucrainei se află sub controlul Federației Ruse încă din primele săptămâni ale războiului. Cele două părți s-au acuzat reciproc că bombardează uzina, punându-se astfel în pericol siguranţa nucleară.

AIEA depune eforturi

Rafael Grossi a scris pe X că s-a întâlnit cu ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha la Varşovia şi au vorbit despre centrală. Grossi a adăugat că AIEA depune eforturi, cu scopul de a facilita restabilirea alimentării ei cu energie electrică.

Ucraina vrea ca AIEA să administreze temporar centrala

Oleh Korikov, şeful Inspectoratului de Stat pentru Reglementarea Nucleară din Ucraina, a spus într-un comunicat că lipsa energiei electrice externe este ”o ameninţare majoră la adresa siguranţei nucleare şi radiologice”. Khorikov a cerut eforturi pentru restabilirea rapidă a acesteia.

