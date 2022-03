Celia, moment de sinceritate: Nu voi rupe legătura cu Dumnezeu. Rugăciunea m-a ajutat în cele mai grele momente

"Angelo este foarte iubitor și protector cu surioara lui. El și-a dorit foarte mult un frate sau o soră, a fost dorința lui devenită realitate, iar acum, dacă mă aude că spun "prințesa mea", îmi zice: "E prințesa mea, mami". Rectific, ok, "prințesa lui Angelo". Nu am simțit gelozii, nu e genul de copil gelos, dar încercăm să avem grijă. Chiar dacă cea mică are mai multă nevoie de mine acum, vreau să fiu sigură că el înțelege necesitatea de a o ține mai mult în brațe și de a avea grijă de ea, pentru că e bebeluș și trebuie să îi fiu alături mai mult ei în această perioadă, fiind atât de micuță", a spus Celia, într-un interviu pentru viva.ro.

"Sunt momente în care nu avem control"

"Prima sarcină m-a prins ușor nepregătită… Eram în Australia, viața mea s-a schimbat prea dintr-odată și nu am fost chiar pregătită. Acum, privind în urmă, nu mă înțeleg și mă întreb de ce mă încărcam cu atâta stres fără rost… Însă sunt momente în care nu avem control, schimbările hormonale, carențele de vitamine, anemia, oboseala excesivă, toate își pun amprenta și creierul vede totul mai negru decât este. În acele momente, nu realizezi, de aceea e bine ca oamenii dragi să-i fie alături femeii, mai ales în primul an după naștere, și să fie atenți la trăirile ei, să o ajute să depășească acea etapă, în cazul în care are căderi – asta li se întâmplă destul de des multor femei", a mai spus artista.

"Rugăciunea m-a ajutat în cele mai grele momente ale vieții"

"Am învățat să apreciez lucrurile diferit, să mă bucur de alte lucruri mai importante, să caut partea plină a paharului, să nu exagerez, să îmi însușesc lecțiile, să caut în tot greul un înțeles. Acum, altele îmi sunt bucuriile, valorile. Sunt într-o altă etapă și văd viața diferit. Caut în primul rând să am grijă de suflet, să înțeleg și să accept voia divină din toate. Rugăciunea și legătura cu divinitatea mereu m-au ținut pe calea cea bună. Așa că nu voi rupe niciodată legătura cu Dumnezeu. Rugăciunea m-a ajutat în cele mai grele momente ale vieții și m-a ridicat de fiecare dată când am căzut", a mărturisit Celia.

