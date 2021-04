CEDO închide definitiv cazul Cameliei Bogdan. Ultima sa cerere a fost respinsă

Pronunțată în toamna anului trecut, hotărârea CEDO este acum definitivă, după ce Marea Cameră i-a respins plângerea Cameliei Bogdan.

Acum, Camelia Bogdan a lansat mai multe acuzații la adresa judecătorilor CEDO, despre care spune că nu au înțeles adevărata „miză” a cererii sale.

Dezvăluirea a fost făcută de Grupul de Investigații Politice, condus de Mugur Ciuvică, care prezintă o înregistrare cu Camelia Bogdan, din 14 aprilie, de la o conferință susținută în SUA.

„Am fost extrem de dezamăgită de decizia în cazul meu „Camelia Bogdan vs România”. Pentru că am avut impresia că CEDO nu a înțeles care era miza. (...) Am încercat să înaintez cazul meu la Marea Cameră a CEDO. Din păcate, avocatul meu nu a considerat că e de competența Marii Camere. Dar CEDO mi-a răspuns, chiar dacă am primit întreaga documentație prin poștă, pentru că avocatul meu nu a vrut să facă această solicitare, a trebuit să cer Marii Camere a CEDO să răspundă. Pentru că e o problemă de importanță generală: dreptul unui judecător de a preda, de a disemina bunele practice și de a fi exclus doar dacă acuzațiile la adresa sa sunt unele grave, nu pentru că a predat anti-corupție. Dar CEDO a refuzat să analizeze această plângere a mea. Sunt foarte afectată”, a afirmat Camelia Bogdan.

La momentul pronunțării deciziei, deși judecătorii respinseseră marea majoritate a capetelor de cerere formulate, Camelia Bogdan și-a susținut victoria. De fapt, CEDO a decis că singurul drept încălcat în cazul respectiv a fost imposibilitatea Cameliei Bogdan de a contesta suspendarea din funcție, în perioada în care a fost judecată contestația depusă la sancțiunea CSM, de excludere din magistratură.