CEC Bank raportează un profit net de 369,4 milioane de lei în prima jumătate a anului 2023

CEC Bank a înregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei în primul semestru din 2023. Banca a continuat să-și consolideze poziția pe piață și a înregistrat o creștere a activelor nete până la 69,08 miliarde de lei - plus 29,4% față de perioada similară a anului trecut.

”Am continuat să finanțăm economia cu credite noi în valoare de circa 5 miliarde lei acordate în primul semestru și să ne consolidăm poziția pe piață prin creșterea activelor la o valoare nemaiatinsă până acum de CEC Bank – peste 69 miliarde de lei. Banca a continuat programul de transformare și modernizare și a investit în digitalizarea produselor și serviciilor oferite clienṭilor. În același timp, am jucat un rol activ la creșterea gradului de incluziune financiară din România, oferind consiliere și acces la servicii bancare prin intermediul rețelei teritoriale CEC Bank, cu peste 1.000 de unități bancare (cea mai extinsă din România). Am continuat să investim în echipamente moderne iar numărul de ATM/MFM de ultimă generație a crescut cu aproximativ 48%, ajungând la aproape 1.300. Vom continua planurile de creştere şi de atragere de resurse şi capital pentru a finanţa economia românească și vom încuraja clienții să facă economii. Într-un context de piaţă din care nu sunt deloc excluse incertitudinile macroeconomice şi geopolitice, o provocare pentru CEC Bank este aceea de a se menţine şi în acest an ca o bancă atractivă pentru toţi românii, dar și o bancă profitabilă și orientată spre rezultate”, a declarat Bogdan Neacșu, Președinte CEC Bank.

Veniturile nete din dobânzi și comisioane au crescut cu 10,7% față de perioada similară a anului trecut, până la 912,7 milioane de lei, în condițiile în care ratele bonificate pentru depozite au crescut într-un ritm mai accelerat decât cele pentru credite.

Banca și-a îmbunătățit semnificativ eficiența operațională prin controlul strict al cheltuielilor de funcționare (depreciere alte active, amortizare, cheltuieli administrative, salarii etc.) care au crescut cu doar 4% față de perioada similară a anului precedent, în timp ce rata de inflație în acest interval a fost de 10,3%.

Creditele în sold acordate clienților (valoare brută) se ridică la 32,25 miliarde de lei, în creștere cu 10% față de perioada similară din 2022.

Depozitele atrase de la clienți nebancari au crescut cu circa 27% față de sfârșitul primului semestru al anului trecut, până la 59,8 miliarde de lei.

CEC Bank continuă să joace un rol important în economie, finanțând și sprijinind companiile și persoanele fizice în activitățile lor operaționale dar și prin proiectele lor individuale:

- Peste 27.000 de credite noi în primul semestru din 2023, cu o valoare cumulată de aproximativ 5 miliarde de lei;

- 4 miliarde de lei credite pentru companii, din care circa un miliard acordat în cadrul programului IMM Invest Plus și peste 550 milioane de lei finanțări pentru implementarea proiectelor cu fonduri europene - ne-am concentrat pe susținerea proiectelor investiționale ale clienților existenți dar și pe diversificarea portofoliului.

Principalele domenii de activitate finanțate, în corelație cu programele care vizează proiecte de interes național și regional au fost: construcțiile, agricultura și energia regenerabilă;

- Peste 23.000 de români, persoane fizice, au beneficiat de finanțări în valoare de 0,9 miliarde de lei pentru a-și transforma proiectele și dorințele în realitate; Numărul clienților care au accesat produse de creditare prin fluxurile online / rapide s-a dublat față de aceeași perioadă a anului 2022, la fel și numărul celor care au accesat pachete de produse și servicii online;

- Agricultura a avut cea mai mare creștere în portofoliul CEC Bank, ajungând al doilea domeniu finanțat de către CEC Bank. Soldul creditelor a crescut până la 4,66 miliarde de lei, creștere de 40% față de jumătatea anului trecut;

- Volumul schimburilor valutare efectuate de clienți a crescut cu 11,42% până la 10,14 miliarde de lei.

Digitalizarea operațiunilor clientelei

Volumele de tranzacționare prin card (emitere și acceptare carduri) au crescut în medie cu aproximativ 30%, iar valoarea cu circa 21%. Volumele de tranzacționare la comercianții băncii au crescut cu peste 40%.

Numărul de echipamente ATM/MFM de ultimă generație a crescut cu aproximativ 48%, ajungând la aproape 1.300 echipamente pe teritoriul României. Rețeaua de terminale fizice și virtuale POS, respectiv terminale softPOS (aplicația Smartphone POS) a crescut cu circa 42% iar terminalele softPOS instalate pe telefoane mobile cu Android au crescut cu 156% față de 30.06.2022.

Numărul de utilizatori de internet banking a crescut cu peste 24% iar valoarea tranzacțiilor cu aproape 30%; numărul de utilizatori de mobile banking a crescut cu circa 60% iar valoarea tranzacțiilor cu peste 92%.

Proiecte în primul semestru din 2023

CEC Bank a început implementarea, în premieră, un unui nou concept de unitate dedicată exclusiv acordării de finanțări agricultorilor – AGRI CEC, concept pe care banca îl va implementa și în alte zone cu potențial agricol din țară. AGRI CEC va avea un rol de integrator în ecosistemul clientului CEC Bank, oferind zone și fluxuri dedicate pentru dezvoltarea dar și atragerea cliențiilor din agricultură. Vom crea un marketplace pentru clienții noștri unde vom aduce laolaltă partenerii CEC Bank care pot furniza tot ceea ce au nevoie fermierii: consultanță, îngrășăminte, semințe, sisteme de irigații, silozuri, utilaje agricole, etc.

Totodată, în linie cu strategia de a dezvolta un model de afaceri omni-channel, CEC Bank a continuat să implementeze noul concept de design al unităților sale.

În zona de digitalizare a serviciilor bancare, a fost extinsă oferta de servicii disponibile online fără drumuri la Bancă, precum rambursarea anticipată a unui credit 100% online, pe un flux rapid, simplificat, în funcție de disponibilitatea clientului, direct din platformele de Mobile Banking/Internet Banking și din marketplace-ul CEC_IN pentru persoanele fizice, dar și posibilitatea diminuării limitei de sumă acordată la cardurile de credit și overdraft direct din aplicația Internet Banking pentru persoanele fizice.

Pe parcursul anului 2023 s-a finalizat și adopția tuturor fluxurilor rapide de creditare online de către întreaga rețea a băncii, inclusiv de către agențiile de tip B (urban și rural). Totodată, au fost lansate fluxurile rapide de actualizare date clienți și refinanțare credite de consum.

CEC Bank a continuat într-un ritm accelerat programul de modernizare și transformare. Valoarea investițiilor realizate în primele șase luni ale anului se ridică la 84,3 milioane de lei, din care peste 70% vizează investiții în sisteme IT (238% versus valoarea investițiilor din semestrul 1 din 2022).

Prin Programul de Transformare ne propunem modernizarea CEC Bank, punând accent pe diversificarea serviciilor pentru clienți, creșterea productivității utilizatorilor prin adoptarea de metode și tehnologii moderne.

Printre principalele proiecte ale Programului de Transformare, următoarele vor oferi funcționalități noi/adăugate, pe măsură ce acestea devin parțial operaționale până la sfârșitul anului:

CRM – îmbunătățirea relațiilor de afaceri cu clienții, îmbunătățirea performanțelor prin creșterea vânzărilor și fidelizarea clienților;

FIS Quantum și Pluridio - platformă modernă de trezorerie pentru activitățile de trezorerie și gestionarea bilanțului, permițând, de asemenea, noi funcții pentru clienți;

ERP (platforma SAP) – în platforma financiar-contabilă actualizată.

Banca și-a propus să facă din activitățile de trezorerie o linie de business iar acest lucru este susținut de finalizarea implementării unui sistem informatic modern pentru activitățile de Trezorerie și management de bilanț, bazat pe soluția oferită de grupul american FIS Global – unul dintre cei mai mari furnizori la nivel global de soluții și tehnologii pentru sistemele bancare și de plăți.

CEC Bank a preluat pachetul de 99,993% din capitalul social al Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR), tranzacție demarată în prima jumătate a anului și finalizată în luna iulie. Impactul achiziției asupra indicatorilor de capital și de lichiditate ai Băncii este marginal, CEC Bank încadrându-se în continuare în limitele de prudențialitate impuse de cadrul de reglementare. De asemenea, banca continuă eforturile pentru a intra pe piața asigurărilor generale.

Poziție financiară solidă

Rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de 22,81%, la sfârșitul primului semestru din 2023, în creștere față de iunie 2022 (22,07%). De asemenea, banca înregistrează o poziție confortabilă din punct de vedere al lichidității, indicatorul LCR fiind 262,83%, în creștere semnificativă față de valoarea înregistrată la 30 iunie 2022 (184,73%).

Banca a înregistrat cheltuieli nete cu provizioane/ajustări aferente creditelor și avansurilor acordate clientelei (inclusiv cheltuiala cu ajustările pentru creanțe depreciate) în cursul primului semestru din anul 2023 în valoare de 57,9 milioane de lei, în scădere semnificativă față de cheltuielile nete din aceeași perioadă a anului trecut (226,7 milioane de lei).

Portofoliul de credite se menține în continuare sănătos, în pofida contextului de piață în care inflația și creșterea ratelor dobânzilor au afectat veniturile gospodăriilor – situație care a condus la o rată a creditelor neperformante de 5,41%.

Rata de rentabilitate a capitalurilor (ROE) a fost de 17,56%, marcând o creștere semnificativă față de rata de rentabilitate înregistrată în anul 2022 (10,95%), datorită creșterii veniturilor operaționale, scăderii costului riscului și controlului cheltuielilor operaționale.

Banca va continua programul de emitere de obligațiuni MREL, care a fost demarat la finalul anului 2022.

***

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de 69,08 miliarde lei, la sfârșitul primului semestru al anului 2023.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, internet banking (CEConline), mobile banking (CEC app) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

