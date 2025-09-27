€ 5.0772
Data publicării: 15:15 27 Sep 2025

Cea mai mare bază militară din Danemarca a fost survolată de drone neidentificate
Autor: Tiberiu Vasile

drona-ruseasca_84717400 Foto cu rol ilustrativ: Agerpres
 

Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare din Danemarca, incident care a declanşat o anchetă comună a poliţiei şi armatei.

Vineri seară, autoritățile daneze au raportat noi incidente cu drone, de această dată în jurul bazei aeriene Karup, cea mai mare instalație militară din țară. Observațiile vin după ce, în aceeași săptămână, mai multe aeroporturi daneze au semnalat survoluri similare, iar oficialii au ridicat semne de întrebare cu privire la posibila legătură a Rusiei.

"Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 (18:15 GMT) care a durat câteva ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra bazei aeriene" din Karup, a declarat ofiţerul de poliţie Simon Skelsjaer pentru AFP.

"Atacuri hibride" și agresiune neconvențională

"Nu le-am doborât", a adăugat acesta, menționând că ancheta este derulată în cooperare cu armata, însă originea aparatelor rămâne necunoscută.

Baza Karup împarte infrastructura cu Aeroportul Midtjylland, care a fost închis temporar ca măsură de siguranță. Totuși, traficul aerian nu a fost afectat, întrucât nu existau curse comerciale programate la acel moment, a mai precizat Skelsjaer.

În ultimele zile, premierul Mette Frederiksen a descris situația drept parte a unor "atacuri hibride", un tip de agresiune neconvențională. În timp ce anchetatorii nu au identificat autorii, ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a afirmat că zborurile par a purta amprenta "unui actor profesionist".

"Există o ţară care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii Europei, şi aceasta este Rusia"

Frederiksen a indicat direct Rusia ca responsabil: "Există o ţară care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii Europei, şi aceasta este Rusia", a declarat ea.

Replica Moscovei nu a întârziat. Kremlinul a negat "ferm" orice implicare, iar Ambasada Rusiei la Copenhaga a catalogat evenimentele ca pe "o provocare pusă în scenă".

La rândul său, ministrul Justiției, Peter Hummelgaard, a subliniat că obiectivul unor astfel de atacuri este "să semene frică, să creeze diviziuni şi să ne sperie".

Incidentele au loc la scurt timp după ce guvernul danez a anunțat achiziționarea primelor arme de precizie cu rază lungă de acțiune, motivată de percepția că Rusia reprezintă o amenințare "pentru anii următori". De asemenea, autoritățile plănuiesc să investească în sisteme moderne de detectare și neutralizare a dronelor.

"Trebuie să acţionăm învăţând toate lecţiile din Ucraina şi construind acest zid anti-drone împreună cu Ucraina"

Îngrijorările nu sunt doar la nivel național. Vineri, miniștrii apărării din 12 state UE au convenit asupra accelerării planului pentru un "zid anti-drone". Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat pentru AFP: "Trebuie să acţionăm rapid. Şi trebuie să acţionăm învăţând toate lecţiile din Ucraina şi construind acest zid anti-drone împreună cu Ucraina".

În acest context tensionat, Copenhaga se pregătește să găzduiască săptămâna viitoare un summit european al șefilor de guvern. Pentru siguranța evenimentului, Danemarca a acceptat oferta Suediei de a furniza tehnologie anti-drone, destinată protejării reuniunii, conform Agerpres.

