Cea mai în vârstă MISS AMERICA a murit. În ce an a câștigat titlul

Cea mai în vârstă câștigătoare a Miss America, Jo-Carroll Dennison, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează CNN. Dennison, care a deținut titlul în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a dărâmat regulile convenționale refuzând să poarte un costum de baie pe scenă după concurs, a murit în casa ei din California luna trecută, potrivit prietenului ei Evan Mills.

Mills, care a editat memoriile lui Dennison și a aflat despre moartea ei direct de la familia ei, a spus prin e-mail că fosta Miss Texas ar putea ”servi drept model pentru tinerele femei, dar și bărbați, într-o lume în care mulți sunt tentați să se aplece spre așteptările societății, mai degrabă decât să aibă încredere și să-și urmeze propria lor busolă morală”.

Condoleanțe adresate de Organizația Miss America

Între timp, Organizația Miss America a spus că este „întristată să audă” despre decesul lui Dennison, scriind pe Instagram: ”Îi mulțumim pentru activitatea sa. Ne va lipsi foarte mult”.

Născută în 1923 în Florence, Arizona, tânăra Dennison s-a alăturat ca studentă la medicină unui spectacol ambulant al părinților ei, unde a cântat, a dansat și a performat pe cai de acrobații. Ea a continuat să urmeze cursurile de secretară înainte de a fi recrutată pentru concursul Miss Tyler din Tyler, Texas, unde studia la acea vreme.

În autobiografia sa „Finding My Little Red Hat”, Dennison a scris că „jurase că nu va mai cânta niciodată în public” după zilele ei de spectacol. Dar ea a acceptat în cele din urmă să concureze în Miss Tyler, pentru promisiunea unui costum de baie gratuit de la un magazin universal de ultimă generație. După ce a câștigat concursul, a continuat să revendice titlurile de Miss East Texas și Miss Texas, înainte de a concura și de a câștiga concursul Miss America în 1942, la vârsta de 18 ani.

A refuzat să se expună în costum de baie

Deși a câștigat la categoria costume de baie, Dennison a refuzat mai târziu să poarte costume de baie în timpul perioadei de un an, cât a deținut titlul de Miss America. Vorbind la gala de aniversare a 100 de ani a concursului, la începutul acestui an, ea a felicitat Organizația Miss America pentru că a renunțat la porțiunea de costume de baie a competiției în 2018 și s-a concentrat pe „complexitatea fiecărui candidat”.

„În 1942, concursul trebuia să fie despre aspect”, le-a spus ea participanților într-un mesaj preînregistrat. „Cu toate acestea, nu am crezut niciodată că am câștigat (Miss America) din cauza felului în care arătam, ci mai degrabă din cauza felului în care mă simțeam. Având în vedere acest lucru, am refuzat categoric să-mi port costumul de baie pe scenă după concurs. "