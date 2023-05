Cea de-a 32-a ediţie a Festivalului Internaţional "Ionel Perlea" de la Slobozia, la linie de start

În urma preselecţiei, din cei 41 de concurenţi înscrişi în semifinală intră azi 22 de artişti lirici din Argentina, Coreea, Elveţia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Republica Moldova, Serbia şi România.

Aceştia vor evolua în faţa unui juriu de excepţie, prezidat de mezzo-soprana Ruxandra Donose, alături de maestrul Sabin Păuţa, preşedinte de onoare al Festivalului Ionel Perlea, precum şi de soprana Florenţa Marinescu, muzicologul Mihai Cosma, tenorul Daniel Magdal, directorul Operei din Cluj-Napoca, Florin Estefan şi Mihnea Ignat, prim dirijor al Operei din Timişoara, potrivit Rador.

Aceştia vor decide cei mai buni opt concurenţi care vor intra sâmbătă în Gala finală şi vor evolua în etapa a treia a concursului, de data aceasta cu acompaniament de orchestră, sub bagheta dirijorului Mihnea Ignat.

O constantă în repertoriul de concurs este interpretarea unui lied compus de Ionel Perlea, precum şi o arie la alegerea concurentului.

Valoarea premiilor este de 5.000 euro, iar Gala de Canto a Festivalului Internaţional Ionel Perlea va avea loc sâmbătă, începând cu ora 19:00, la Sala Europa a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Vezi și: FITS30, poartă deschisă din Sibiu spre întreaga lume. Astrid Fodor: Sibiul se transformă într-un hub internațional al artelor spectacolului

Iată programul FITS din acest an! Aflat la cea de-a 30-a ediţie, Festivalul Internaţional de Teatru din Sibiu se bucură și în acest an de Înaltul Patronaj al Președintelui României. „Comunitatea sibiană este mândră că este parte din acest proiect; pentru Sibiu am gândit Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Ne bucurăm că putem să avem un dialog constant și serios cu Primăria și Consiliul Local, și că, în tot ceea ce facem, există viziune și prețuire reciprocă”, a declarat Constantin Chiriac, Președintele FITS și directorul general al TNRS, care a subliniat faptul că Primăria Sibiu este principalul finanțator al FITS.

„Festivalul este în același timp o poartă deschisă din Sibiu spre întreaga lume, creând conexiuni cu alte culturi și aducând aici cultura altor comunități, arătând că diversitatea poate fi unită prin deschiderea minții și a sufletului. Zeci de națiuni se prezintă în festival prin cultura lor, transformând Sibiul într-un hub internațional al artelor spectacolului”, a spus Astrid Cora Fodor, primarul municipiului Sibiu, în mesajul său transmis FITS.

„În dialog cu actualul ministru al Culturii am putut să gândim ceea ce înseamnă leadership și diplomație culturală”, a spus Constantin Chiriac, vorbind despre parteneriatul strategic pe care Festivalul îl are cu Ministerul Culturii și ministrul Lucian Romașcanu.

Un alt reprezentant al Guvernului a fost Ligia Deca, ministru al Educației, care a vorbit despre importanța proiectelor care fac parte din FITS și au o componentă de educare: Programul de Voluntariat, Platformă Internațională de prezentare a doctoratelor din România, Festivalul Universităților de Teatru și Management Cultural.

Citește mai multe AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News