Ce trebuie să mănânci înainte să consumi alcool

Cu toate că menținerea unui stil de viață sănătos înseamnă alegeri echilibrate și grijă față de ceea ce consumi, asta nu înseamnă că trebuie să renunți complet la micile bucurii ale vieții. Câteodată, un desert delicios sau o gustare dulce poate aduce un strop de fericire. Ceea ce e cu adevărat important este să îți asculți corpul și să găsești întotdeauna echilibru între sănătate și plăcere.

Există anumite momente în care oamenii au tendința să exagereze cu mâncarea și băutura, fie că este vorba de sărbători, reuniuni sau petreceri. Chiar dacă mulți cunosc diverse trucuri pentru a-și proteja organismul, un studiu realizat recent arată că brânza poate reduce efectele negative ale alcoolului asupra corpului.

Un studiu publicat în Journal of Functional Foods (JFF) a analizat efectele consumului de brânză asupra organismului, prin experimente realizate pe șoareci. Cercetătorii au hrănit șoarecii cu brânză înainte de a le administra alcool, iar rezultatele au fost surprinzătoare: cei care au consumat brânză înainte aveau cu 50% mai puțin alcool în sânge față de cei care nu au consumat.

Miguel Assal, autor și creator de conținut educativ, a explicat că brânza încetinește absorbția alcoolului grație conținutului său de grăsimi și proteine, iar probioticele pe care le conține activează enzimele ficatului și contribuie la protejarea acestuia.

„Nu ar trebui să bei alcool, dar dacă totuși bei, ar fi bine să mănânci înainte puțină brânză. Cel puțin asta susține un studiu publicat în Journal of Functional Foods. Cercetătorii au testat efectul pe șoareci: i-au hrănit cu brânză, apoi le-au dat alcool.

Rezultatul: șoarecii care mâncaseră brânză aveau cu 50% mai puțin alcool în sânge decât cei care nu primiseră brânză. Studiul arată că, datorită grăsimilor și proteinelor, brânza încetinește absorbția alcoolului, iar probioticele din brânză activează enzimele hepatice, reducând astfel efectele negative asupra ficatului.

Cu alte cuvinte, studiul sugerează că brânza poate ameliora mahmureala, proteja ficatul și reduce alcoolul din sânge.

Totuși, recomandarea mea rămâne aceeași: cel mai bine este să nu bei deloc alcool, pentru că nu aduce niciun beneficiu real sănătății. Singurul „beneficiu” e că te poate ajuta să socializezi în anumite situații", a spus Miguel Assal într-un videoclip postat pe contul de Instagram.