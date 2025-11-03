€ 5.0861
|
$ 4.4167
|
 
Data publicării: 18:12 03 Noi 2025

Ce trebuie să mănânci înainte să consumi alcool
Autor: Darius Mureșan

alcool-bere_21160200 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Dacă vrei să reduci efectele negative ale alcoolului asupra organismului, iată ce trebuie să mănânci înainte de a consuma alcool.

Cu toate că menținerea unui stil de viață sănătos înseamnă alegeri echilibrate și grijă față de ceea ce consumi, asta nu înseamnă că trebuie să renunți complet la micile bucurii ale vieții. Câteodată, un desert delicios sau o gustare dulce poate aduce un strop de fericire. Ceea ce e cu adevărat important este să îți asculți corpul și să găsești întotdeauna echilibru între sănătate și plăcere.

Există anumite momente în care oamenii au tendința să exagereze cu mâncarea și băutura, fie că este vorba de sărbători, reuniuni sau petreceri. Chiar dacă mulți cunosc diverse trucuri pentru a-și proteja organismul, un studiu realizat recent arată că brânza poate reduce efectele negative ale alcoolului asupra corpului.

Un studiu publicat în Journal of Functional Foods (JFF) a analizat efectele consumului de brânză asupra organismului, prin experimente realizate pe șoareci. Cercetătorii au hrănit șoarecii cu brânză înainte de a le administra alcool, iar rezultatele au fost surprinzătoare: cei care au consumat brânză înainte aveau cu 50% mai puțin alcool în sânge față de cei care nu au consumat.

Miguel Assal, autor și creator de conținut educativ, a explicat că brânza încetinește absorbția alcoolului grație conținutului său de grăsimi și proteine, iar probioticele pe care le conține activează enzimele ficatului și contribuie la protejarea acestuia.

„Nu ar trebui să bei alcool, dar dacă totuși bei, ar fi bine să mănânci înainte puțină brânză. Cel puțin asta susține un studiu publicat în Journal of Functional Foods. Cercetătorii au testat efectul pe șoareci: i-au hrănit cu brânză, apoi le-au dat alcool.

Rezultatul: șoarecii care mâncaseră brânză aveau cu 50% mai puțin alcool în sânge decât cei care nu primiseră brânză. Studiul arată că, datorită grăsimilor și proteinelor, brânza încetinește absorbția alcoolului, iar probioticele din brânză activează enzimele hepatice, reducând astfel efectele negative asupra ficatului.

Cu alte cuvinte, studiul sugerează că brânza poate ameliora mahmureala, proteja ficatul și reduce alcoolul din sânge.

Totuși, recomandarea mea rămâne aceeași: cel mai bine este să nu bei deloc alcool, pentru că nu aduce niciun beneficiu real sănătății. Singurul „beneficiu” e că te poate ajuta să socializezi în anumite situații", a spus Miguel Assal într-un videoclip postat pe contul de Instagram. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alcool
branza
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Mesajul emoționant al unei studente la medicină, după moartea tragică a doctoriței din Buzău: „Și visurile se consumă”
Publicat acum 29 minute
Oracle ar urma să concedieze sute de angajați din România
Publicat acum 39 minute
Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!
Publicat acum 51 minute
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Drone suspecte, pentru a treia noapte consecutiv, deasupra unei baze militare din Belgia - posibilă operațiune de spionaj
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat acum 20 ore si 52 minute
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
 
atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close